Eerste beeld van Kristen Wiig als superschurk in 'Wonder Woman' vrijgegeven MVO

28 juni 2018

13u48 0 Film Het eerste beeld van Kristen Wiig in 'Wonder Woman 2' is vrijgegeven. Regisseur Patty Jenkins deelde de foto op Twitter.

In 'Wonder Woman 1984' speelt Wiig Barbara Minerva, in de stripboeken beter bekend als Cheetah. Toepasselijk wordt ze in het beeld ook omringd door dieren in een museum. Cheetah is een Britse antropoloog die na een mysterieuze missie in Afrika de krachten van een cheetah krijgt. Een beetje zoals Catwoman, maar dan nog veel gevaarlijker. Ze wordt dé grote superschurk uit het 'Wonder Woman'-universum genoemd, en zal dan ook lijnrecht tegenover Gal Gadot komen te staan in hun volgende prent.

'Wonder Woman 1984' is vanaf 31 oktober 2019 in de bioscoop te zien.

Enter Barbara Minerva… #WW84 pic.twitter.com/56f8Diu7So Patty Jenkins(@ PattyJenks) link