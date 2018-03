Eerste beeld uit Amerikaans debuut Felix Van Groeningen is er MVO

23 maart 2018

09u08

Bron: Vertigo 0 Film De film wordt pas in oktober verwacht, maar nu al is een beeld uit 'Beautiful Boy' vrijgegeven, het Amerikaanse debuut van regisseur Felix Van Groeningen (o.a. 'The Broken Circle Breakdown' en 'De Helaasheid Der Dingen') .

Op het beeld zien we hoofdrolspelers Timothée Chalamet en Steve Carell. 'Beautiful Boy' is gebaseerd op het leven van journalist David Sheff en zijn drugsverslaafde zoon.

De film zou één van de kanshebbers zijn voor een prijs in Cannes, ook al is de releasedatum van 12 oktober daarvoor misschien een beetje laat. Verwacht wordt dat Van Groeningen zijn pijlen richt op het filmfestival van Venetië of Toronto.