Eerste 9 minuten van ‘Top Gun’ te zien op YouTube ter ere van #TopGunDay MVO

13 mei 2020

16u27

Bron: ANP 0 Film Ter ere van Top Gun Day laat producent Paramount Pictures woensdagavond op het officiële YouTube-kanaal de eerste 9 minuten zien van Top Gun. Daarmee wordt ook alvast vooruitgeblikt op het vervolg, ‘Top Gun: Maverick’.

In de film neemt Tom Cruise bijna 35 jaar na ‘Top Gun’ opnieuw de hoofdrol van piloot Pete ‘Maverick’ Mitchell op zich. In de nieuwe film moet hij een nieuwe lichting piloten trainen voor een speciale missie. Onder hen is ook de zoon van Mavericks oude vriend ‘Goose’, die bij een ongeluk om het leven kwam.

‘Top Gun: Maverick’ draait - onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de maatregelen die overheden hanteren - op 24 december in de bioscoop. Rond 18:00 uur zijn de eerste 9 minuten van de film op het YouTube-kanaal van Paramount Pictures te zien.