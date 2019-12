Een snuffelende Ian McKellen en de voorkennis van Taylor Swift: zo ging het eraan toe in de kattenschool van ‘Cats’ SDE

Om de cast van 'Cats' voor te bereiden op hun rol, werden alle sterren naar de 'kattenschool' gestuurd. Een plek waar ze leerden om zich als een kat te gedragen. Die school werd opgericht door bewegingscoördinator Sarah Dowling, die aan Vulture alle geheimen verklapt.

Vijf maanden lang bestudeerde Sarah Dowling de bewegingen en gedragingen van katten, waarna ze een systeem bedacht om de cast van ‘Cats’ die gedragingen aan te leren: de kattenschool. Gelukkig waren ze allemaal enthousiast, vertelt Dowling aan Vulture. “Het is een geschift concept", geeft ze toe. “Als ik met mijn echte vrienden praat, die niet in deze wereld zitten, dan reageren ze altijd: ‘Serieus?’. Ik dacht dus dat de acteurs terughoudend zouden zijn, maar ze waren allemaal bereid om ervoor te gaan en deel uit te maken van deze wereld.”

Snuffelen

En dus gingen sterren als Ian McKellen, Judi Dench, Taylor Swift, Jennifer Hudson en Idris Elba vol goede moed opnieuw naar de schoolbanken. Dowling gaf haar leerlingen - acteurs en dansers - lessen over de anatomie van katten en hun gedrag, en hoe de dieren zich bewegen. Een belangrijk onderdeel was de begroeting. De deelnemers moesten naar elkaar toe gaan en met hun neus tegen elkaar botsen. En, ook belangrijk, snuffelen voor ze kijken: dus eerst oren en neuzen gebruiken voordat de ogen in werking komen. Vooral Ian McKellen vond dat een bijzonder leuk onderdeel. Dat vertelt Robbie Fairchild, die Munkustrap speelt. “Op de dag waarop we leerden hoe katten elkaar begroeten, zat ik samen met Sir Ian McKellen in een groepje. Je zit tien centimeter van elkaar en van elkaars gezicht en je begint gewoon te snuffelen. Wanneer je elkaar leuk vindt, dan botsen de neuzen tegen elkaar en wrijf je tegen elkaar. Dus ik zit op tien centimeter van Gandalf, voor ongeveer 15 seconden en dan ga ik ervoor. En dan roept hij: ‘Nee, nee, nee! Nog niet, ik ben nog niet klaar!’" Een herkenbare anekdote voor Dowling: “Ian was écht heel grondig", zegt ze. “Hij werkte zo hard in de kattenschool.”

Aangepaste lessen

Maar ook de andere acteurs hebben hard gewerkt - al hoefde niet iedereen éven hard te werken. Hoe vaker een acteur te zien was in ‘Cats’, hoe langer hij of zijn naar de kattenschool moest. Zo moest Francesca Hayward zo'n zestal weken oefenen met Dowling. “We oefenden een hele lange tijd op het ‘kat’-zijn. Niet elke dag tot vijf uur ‘s avonds, maar we gingen wel elke dag eens kijken hoe het ging. Op het einde aten Frankie en Robbie hun lunch als een kat.” De minder belangrijke acteurs kregen aangepaste lessen. “Iedereen bracht verschillende hoeveelheden tijd door in de kamer, maar idealiter hadden we heel veel katten die in de kamer aan het spelen waren, want het is belangrijk om een soort van hiërarchie en relaties in de groep te krijgen.”

Nuttige lessen dus, al had niet iedereen de kattenschool even hard nodig. Zo geeft Dowling aan: “Taylor Swift had echt veel meer expertise dan ik! Ze kwam erg voorbereid in de kamer, klaar om de meest sexy, verleidelijke kat te zijn.”

Twee benen

Enige puntje van kritiek: waarom bewegen de acteurs in ‘Cats’ zich op twee benen en niet op vier poten, zoals echte katten? Dowling geeft toe: hoe hard ze ook trainden om snel op vier benen te bewegen, het ging niet snel genoeg om sommige scènes te doen werken. En dus was het onvermijdelijk dat de acteurs sommige scènes op twee benen zouden spelen. Maar Dowling vond dat er dan wel een soort logica in moest zitten. Ze kwam tot het volgende idee: wanneer een emotie de overhand zou krijgen, dan zouden de acteurs ook fysiek volgen. “Als er ooit de nood was om te rennen, dan moesten ze dus op twee benen gaan staan", legt ze uit. “Dus als er een grote nood was, of hun instinct kreeg de bovenhand, dan gingen de acteurs op twee benen.”