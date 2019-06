Yesterday Gesponsorde inhoud Een romcom te soft voor hem?

4 redenen waarom ook mannen naar romcoms moeten kijken

Aangeboden door Sony Pictures

17 juni 2019

09u00 0 Aangeboden door Sony Pictures Natuurlijk kijk jij geen romcoms. Te soft, te makkelijk, te meisjesachtig romantisch en dan dat ergerlijke happy end… Misschien toch snel even een blik op dit artikel werpen. Er zijn namelijk nogal wat redenen om je zo nu en dan helemaal over te geven aan een portie romantiek op het scherm.

1. Lessen in romantiek

Want geef toe, wie leert je dat in godsnaam? Je vrienden? Amper een onderwerp. De school? Please… Je ouders? Euh, yèk. Kijken dus, want romcoms leren je de romantische moves die werken. Oké, er vallen ongetwijfeld vrouwen voor een wekelijks boeketje van vijftig rode rozen, het zoveelste 24k-juweel of een helikoptervlucht naar een candlelight dinner op een klif. Maar even back to reality, romantiek zit ‘m in de kleine gebaren. Het zijn heus niet altijd de schreeuwers die de gouden vangst doen, dat is dé grote levensles van je avondje romcom-kijken.

-> Notting Hill, want… dit is romantiek, zonder Amerikaanse stroop maar van het Britse, stuntelige soort waarbij een onbereikbare vrouw (Julia Roberts) valt voor een wel heel gewone man (Hugh Grant). En ja, je gelooft het helemaal.

2. Humor!

Want ja, behalve conversaties, blikken en aanrakingen die absoluut als ‘soft’ kunnen bestempeld worden, valt er in heel wat romcoms gewoon ook heel wat te lachen. Denk: herkenbare tot uitvergrote situaties zoals gênante ontmoetingen of uitspraken, blunders door de zenuwen en goedbedoelde romantische gebaren die niet meer dan zielige pogingen worden. Life lesson: kan ze niet lachen met je stuntelige gedrag? RUN! Een vrouw zonder humor is gewoon geen relationship material!

-> Bridesmaids, want… de scène op het vliegtuig, in de juwelierszaak, in de bruidswinkel, met the stupid cookie: Kristen Wiig is hi-la-risch.

3. Hello herkenbaarheid

Want verliefdheid doet sukkelen, knoeien, blozen, proberen en botsen. Kijk en wees gerustgesteld dus. Niet alleen het onhandige geklungel, maar ook heel wat verhaallijnen zijn herkenbaar. Negeer de vele overdrijvingen én het obligate, zeemzoeterige happy end en je ziet iemand die wil maar niet krijgt, die bedrogen wordt, die denkt dat hij voor eeuwig single zal blijven of die nooit meer dan een vriend kan zijn voor al die knappe, leuke vrouwen…

-> When Harry Met Sally, want… deze film is hét bewijs dat vriendschap kan uitgroeien tot een relatie. Extra pluspunt: de film is meer com dan rom.

4. Zo zit het dus…

Want met wat moeite en een open blik leer je wat een vrouw – en dus bij uitbreiding je (toekomstige) vriendin - belangrijk vindt. Je vertwijfeld ‘Wat wil ze nu eigenlijk?!’ afvragen na een discussie, veel gemok of net een langgerekt stilzwijgen, is dus absoluut geen vraag meer. Gewoon op repeat naar haar lievelingsromcoms kijken en je snapt het.

-> What Women Want, want… er is een reden dat deze film bestaat! Hij leert je namelijk hoe het vrouwelijk brein werkt.

** Eentje om samen te proberen: Yesterday, de nieuwe Danny Boyle-film

Het verhaal? Jack (Himesh Patel) is een worstelende singer-songwriter uit een klein Brits dorp. Zijn dromen van wereldwijde faam zijn allang vervlogen, ook al blijft jeugdvriendin Ellie (Lily James) in hem geloven.

Een topper voor hem én haar, want… deze typische Boyle-film gaat over dromen, vriendschap en liefde, is doorspekt met een stevige dosis humor én alle grote hits van The Beatles passeren de revue.