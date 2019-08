Een rijke hond en pijnlijke brandwonden: 8 weetjes over filmklassieker ‘The Wizard of Oz’ SDE

15 augustus 2019

15u00 0 Film Exact 80 jaar geleden ging ‘The Wizard of Oz’ in première in Hollywood. Het sprookje over het meisje Dorothy dat samen met haar hondje Toto in het magische land van Oz belandt, beroert na al die jaren nog steeds alle harten en maakte van hoofdrolspeelster Judy Garland een grote ster. Om die verjaardag te vieren, zetten we acht minder bekende weetjes over de film op een rijtje.

1. Vier regisseurs

‘The Wizard of Oz’ slaagde erin om op korte tijd vier regisseurs te verslijten. De eerste regisseur, Richard Thorpe, werd na slechts een maand al ontslagen. Volgens producent LeRoy “begreep hij het verhaal niet. Om een sprookje te maken moet je zoals een kind kunnen denken.” Daarna mocht George Cukor het een weekje proberen. Zijn belangrijkste bijdrage was een complete remake van Garland’s personage Dorothy: van blonde vamp met veel make-up naar het brave meisje uit Kansas dat we allemaal kennen. Daarop werd Victor Fleming aangetrokken. Helaas bleek de man weinig geduld te hebben, en de 17-jarige hoofdrolspeelster Judy Garland moest dat ontgelden. Tijdens een scène met de Leeuw (Bert Lahr), kon ze niet stoppen met lachen. Fleming loste dat probleem op door haar in het gezicht te slaan en haar op te dragen naar haar kleedkamer te gaan. Toen de film voor ongeveer 80 procent klaar was, kreeg Fleming de kans om ‘Gone With The Wind’ te gaan regisseren, en dus verliet hij ‘The Wizard of Oz’. Regisseur King Vidor mocht de resterende 20 procent afwerken, inclusief de iconische scène waarin Garland ‘Over The Rainbow’ zingt.

2. Verbrande Hamilton

Margaret Hamilton speelde de Wicked Witch of the West, een van de hoofdrollen. Helaas bleek haar tijd op de set niet zo’n feest. De actrice kreeg een tent als kleedkamer die - in haar woorden - “simpelweg verschrikkelijk" was. Haar collega Billie Burke, die Glinda the Good Witch speelde, kreeg daarentegen een eigen kleedkamer in roze en blauw. Maar daar stopte de pech niet. De groene verf op haar gezicht was zo giftig dat ze niet meer mocht eten eens de verf op haar gezicht zat en ze een rietje moest gebruiken gedurende de dag. Haar gezicht bleef ook wekenlang groen dankzij de ingrediënten, die gebaseerd waren op koper. Tijdens een bepaalde scène raakte Hamilton ook zwaar verbrand tijdens een stunt nadat een luik haperde. “Toen ik naar mijn rechterhand keek, dacht ik dat ik zou flauwvallen", vertelde ze daar later over. “Het vuur had mijn wenkbrauwen eraf geschroeid en mijn wangen en kin verbrand.” De pijn werd nog erger door de koper in haar make-up. Hamilton moest zes weken herstellen.

3. Meest invloedrijke film

Volgens onderzoekers van de Italiaanse universiteit van Turijn is ‘The Wizard of Oz’ de meest invloedrijke film aller tijden. Daarvoor onderzochten ze 47.000 films. Ze bekeken daarbij welke films een verwijzing kregen in een andere prent. De onderzoekers gingen ervan uit dat de invloed van een film afhankelijk is van het aantal spin-offs en of er een referentie is tussen twee of meerdere films. Naar ‘The Wizard of Oz’ werd bijna 3.000 keer gerefereerd. Vooral het liedje ‘Over The Rainbow' en het zinnetje ‘I’ve got a feeling we’re not in Kansas anymore’ bleken populair.

4. Rode schoentjes

Dorothy heeft een erg kenmerkende look: denk maar aan de vlechtjes, de blauw-witte ruitjesjurk en de glinsterende robijnrode schoentjes. Alleen: die schoenen behoorden eigenlijk niet tot het kostuum van Dorothy zoals bedacht door schrijver L. Frank Baum. Het meisje droeg oorspronkelijk zilveren schoentjes, maar scenarioschrijver Noel Langley veranderde de kleur omdat het rood mooier zou uitkomen tegenover het geel van de weg.

5. Rijke hond

Als Toto had terriër Terry een erg belangrijke rol. Zo belangrijk dat Terry maar liefst 125 dollar per week betaald kreeg, echt een reusachtig bedrag in 1939. Het weerhield de trainer van Terry er echter niet van om te klagen dat hij veel meer had moeten vragen, aangezien de producenten de hond zo graag wilden hebben. Maar wat een beetje schrijnend is, is dat de acteurs die de Munchkins speelden, heel wat minder loon kregen. Volgens Margaret Pellegrini kreeg zij slechts 50 dollar per week uitbetaald.

6. Kleurrijke paarden

Wanneer Dorothy en haar vrienden aankomen in Emerald City, maken ze een ritje in een koets die voortgetrokken wordt door een wel erg kleurrijk paard. Het dier krijgt achtereenvolgens een paarse, rode en gele kleur. Om dat te bereiken gebruikte de productie Jell-O, een gelatine-achtig dessert. Dat werkte erg goed, maar de scènes moesten snel opgenomen worden aangezien de dieren het plakkerige goedje begonnen op te likken.

7. De vogelverschrikker

Ray Bolger werd eerst gecast als de Tin Woodman, maar overtuigde Buddy Ebsen, die de rol van Scarecrow had gekregen, om te wisselen. “Ik ben geen tinnen performer", zei hij daarover. “Ik ben vloeiend.” Daarmee bedoelde hij dat zijn losse dansstijl niet gepast zou zijn voor de stijve Tin Woodman. Ebsen gaf toe en dus zette Bolger een indrukwekkende Scarecrow neer. Maar helaas was dat ook niet echt een pretje: de gezichtsprotheses lieten zo'n afdruk achter, dat de lijnen nog meer dan een jaar zichtbaar bleven op het gezicht van Bolger. Iets waar hij niet echt blij mee was ...

8. Flop

‘The Wizard of Oz’ kwam uit in 1939 en dat bleek niet echt het ideale moment: aan het einde van De Grote Depressie en samen met de release van kaskraker ‘Gone with the Wind’. De film had daarnaast ook al bijna 1 miljoen dollar meer budget opgebruikt dan de 2 miljoen dollar die initieel voorzien was, en dus werd er nog eens 1 miljoen dollar in marketing gepompt in de hoop toch nog wat winst te maken. Helaas lukte dat in de bioscoop niet, al won de film wel twee Oscars - voor ‘beste originele soundtrack’ en ‘beste originele nummer’. Maar meer dan tien jaar later kon ‘The Wizard of Oz’ toch nog uit de kosten komen, dankzij televisie. In 1956 werd de film voor het eerst op tv uitgezonden, en meer dan 45 miljoen mensen keken naar Dorothy’s magische reis.