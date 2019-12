Een onprettige werksfeer, verplicht naakt en Lena Dunham: waarom Ruth Wilson onverwacht ‘The Affair’ verliet

19 december 2019

12u00

Bron: THR 0 Film In de zomer van 2018 verliet actrice Ruth Wilson (37) onverwacht de show ‘The Affair’. Nochtans won ze eerder een Golden Globe voor haar rol als Alison Lockhart. Veel uitleg werd niet gegeven, enkel dat ze “niets mocht zeggen”. The Hollywood Reporter probeerde te achterhalen waarom de actrice vertrok, en dat bleek vooral te maken te hebben met aanhoudende frustratie over de vele naaktscènes.

Dat Ruth Wilson in 2018 besloot om de deuren van het Showtime-drama ‘The Affair’ achter zich toe te trekken, kwam als een verrassing bij haar fans. De actrice had immers al een Golden Globe gewonnen voor haar rol en de serie zou er een seizoen later sowieso mee ophouden. Tijdens een promotournee voor een andere film kon Wilson echter ook geen duidelijk antwoord geven op vragen van journalisten. “Het draait niet om ongelijk loon, het gaat niet om andere jobs, maar ik mag er eigenlijk niet over praten”, vertelde ze The New York Times in augustus, waarna ze de journalist aanmoedigde om eens met producer Sarah Treem te gaan praten. “Er is een veel groter verhaal te ontdekken.”

Naaktscènes

Het was uiteindelijk The Hollywood Reporter die op onderzoek uitging. De journalisten van de website spraken met verschillende medewerkers van de serie - al wilden velen niet on the record reageren. Maar over één ding waren ze het wel eens: Wilson, die vanwege een geheimhoudingsovereenkomst niet met de pers mag praten, wilde al lang weg bij ‘The Affair’. De reden? Een aanhoudende frustratie over de naaktscènes die van haar gevraagd werden, wrijving met Treem over de richting die haar personage uitging en wat ze ervoer als een ‘vijandige werkomgeving’.

Toen Wilson tekende bij ‘The Affair’, begreep ze dat ze af en toe uit de kleren zou moeten. Maar het begon haar te storen dat ze vaak ook naakt moest in scènes die niet echt iets toevoegden aan het verhaal en enkel bedoeld werden om de kijkers te prikkelen. Dat wordt bevestigd door verschillende bronnen, schrijft The Hollywood Reporter. Een bron hoorde de actrice op een bepaald moment op de set vragen: “Waarom wil je mij zien, en niet meer van hem?”, doelend op haar mannelijke co-ster. De bezorgdheden van Wilson werden echter aan de kant geschoven, en ze werd als ‘moeilijk’ gelabeld.

Onder druk

Volgens insiders had Wilson het gevoel dat vooral producer Sarah Treem haar onder druk zette om die naaktscènes te doen. Zo vertelt iemand: “Steeds opnieuw zag ik hoe Sarah Treem probeerde om acteurs te overtuigen om naakt te gaan, ook al voelden ze zich ongemakkelijk of waren ze er niet contractueel toe verplicht.” De bron vertelt hoe de producer de actrices onder druk zette door hen dingen te vertellen als: “Iedereen wacht op je” en “Je ziet er prachtig uit”. “Het is iets wat je zou verwachten dat een man uit de jaren 1950 zou zeggen", vertelt de bron. “Het was echt een schadelijke omgeving.”

Treem zelf ontkent dat ze iemand onder druk heeft gezet. “Ik zou dat soort dingen nooit zeggen tegen een acteur. Zo ben ik niet. Ik ben niet manipulatief en ik ben altijd een feminist geweest”, klinkt het. “En ik heb alles gedaan dat ik kon om Wilson op haar gemak te stellen bij deze scènes.” Ze voegt eraan toe: “Het idee dat ik ooit een onveilige omgeving zou kweken of een vrouw in een van mijn shows zou lastigvallen is gewoon belachelijk en mist een zin voor realiteit.”

Beeldschermen

Maar dat zien de bronnen toch anders. “Ik ben nooit getuige geweest van een gesprek waarin Ruth gewoon zei: ‘Ik wil dat niet doen, gewoon daarom.’ Het was altijd: ‘Dit lijkt me gratuit’ of ‘Ik voel me niet comfortabel in dit scenario’.” En zo vreemd lijkt het niet dat de cast zich bij momenten niet op z’n gemak voelde. Zo zouden bij naaktscènes vaak mensen aanwezig zijn die er helemaal niet hoefden te zijn, of bleven beeldschermen aanstaan, zodat ook mensen die niets met de productie te maken hadden, de scène konden zien.

Dunham

In 2016 gebeurde er nog iets dat bijdroeg aan het uiteindelijke vertrek van Wilson. Jeffrey Reiner, producent en (af en toe) regisseur bij ‘The Affair’ ontmoette Lena Dunham, de bedenker van de serie ‘Girls’, en producer Jenni Konner in het restaurant 668 The Gig Shack. Konner was zo van slag door de ontmoeting, dat ze op de website Lenny Letter een ‘blind item’ (een artikel waarin je geen namen noemt, red.) schreef over de gebeurtenis. Zo vertelde ze dat een “producer/regisseur van een tv-show die dichtbij opnames heeft” een gesprek begon met Dunham en haar feliciteerde met het gemak waarmee ze expliciete naaktscènes deed. “Jij zou echt alles tonen. Zelfs je kont", zou Reiner gezegd hebben, waarna de dronken producer klaagde dat sommige actrices van ‘The Affair’ echt moeilijk deden wat naaktscènes betrof. Daarna zou hij gevraagd hebben aan Dunham om eens met Wilson te gaan eten om haar te overtuigen om “haar borsten te laten zien, of tenminste wat van haar vagina.”

(Lees verder onder de foto.)

Expliciete foto

Op een bepaald moment toonde Reiner een foto van “een gemeenschappelijke vriend met een penis vlak naast haar gezicht”. Volgens verschillende bronnen was dat Maura Tierney (die ook meespeelt in ‘The Affair’, red.) en behoorde de penis toe aan een body double van acteur Josh Stamberg. Die foto kan de producent alleen maar genomen hebben van een beeldscherm of een computer, aangezien de scène opgenomen werd in een besloten set. Volgens assistent-regisseur Cleta Ellington, die ook op het etentje aanwezig was, had Reiner die foto enkel in zijn bezit omdat hij Stamberg om toestemming moest vragen voor zijn body double, maar dat neemt niet weg dat de foto al een jaar oud was en nog steeds op zijn telefoon stond. En een woordvoerder van de Screen Actors Guild, de vakbond van onder meer acteurs, liet weten dat - indien waar - Reiners gedrag “schandalig en verwerpelijk” was, en “in strijd zou zijn met de voorwaarden van onze overeenkomst”.

Uiteindelijk heeft Wilson twee jaar na de gebeurtenissen met Reiner ‘The Affair’ verlaten. Ook de serie zelf is er ondertussen mee opgehouden, na vijf seizoenen. De show, waarin ook Dominic West, Joshua Jackson en Maura Tierney hoofdrollen speelden, werd geprezen door critici en sleepte meerdere Golden Globe Awards in de wacht.