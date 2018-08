Een melancholische vent met een zachte, kwetsbare kant: le nouveau Jean-Claude Van Damme est arrivé The Muscles from Brussels laat nu ook zijn hart spreken Lieven Trio

23 augustus 2018

11u47

Bron: De Morgen 0 Film Al jaren zoekt de voormalige superster Jean-Claude Van Damme manieren om zichzelf heruit te vinden, gaande van zelfparodie over een eigen realitysoap tot esoterische motivational speeches. Met zijn nieuwe film Lukas bewijst The Muscles from Brussels dertig jaar na zijn grote doorbraak eindelijk nog eens dat hij kan acteren.

Uitgerangeerd. Getekend door het leven. Moe en vervuld van spijt. Nee, we hebben het niet over Jean-Claude Van Damme zelf – al zou de verwarring enigszins begrijpelijk zijn – maar over zijn personage in de sombere Franse misdaadfilm Lukas. Hij speelt een oude buitenwipper die zijn job verliest en verplicht wordt om te infiltreren in een Vlaamse gangsterbende. De inzet van de hele operatie: zijn achtjarige dochter.

