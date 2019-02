Eén en Kinepolis organiseren binnenkort ‘F.C. De Kampioenen’-marathon MVO

13 februari 2019

07u55

Bron: Kinepolis 0 Film Eind vorig jaar werd Eén uitgedaagd door een grote ‘Kampioenen’-fan om een ‘F.C. De Kampioenen’-marathon te organiseren. Nu is het zover: op 15 maart kunnen alle fans van Boma, Carmen en Markske 24 uur lang genieten van de beste afleveringen van hun favoriete reeks, samen met onder andere An Swartenbroekx (Bieke), Herman Verbruggen (Markske), Ann Tuts (Doortje) en Johny Voners (Xavier).

Twittergebruiker Laura (alias ‘Fernand Costermans’) vroeg zich eind vorig jaar af hoeveel retweets ze moest krijgen om een marathon van F.C. De Kampioenen te verdienen. Eén ging de uitdaging aan: bij 5000 retweets was de marathon een feit.

@een Hoeveel retweets (op dit bericht) voor een 24 uur fc de kampioenen marathon in een bioscoopzaal? 𝐅𝐞𝐫𝐧𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐬(@ FernandCosterm1) link

De oproep werd massaal gesteund en Eén en Kinepolis slaan nu de handen in elkaar voor een heus kampioenenfeest midden maart. Natuurlijk maken ook de echte Kampioenen hier hun opwachting. Laura maakte het goede nieuws zonet zelf bekend.

📣 BELANGRIJK : De FC De Kampioenen - marathon zal plaatsvinden op vrijdag 15 maart om 20 uur in de @Kinepolis van Antwerpen!!! Dé marathon voor échte kampioenen. 💚💛 #ikbeneengoeiemens #geenmiserie @een pic.twitter.com/wJjlF7mZ72 𝐅𝐞𝐫𝐧𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐨𝐬𝐭𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐬(@ FernandCosterm1) link

F.C. De Kampioenen: De marathon - vanaf vrijdagavond 15 maart

In Kinepolis Antwerpen kan iedereen vanaf vrijdagavond 15 maart genieten van een grote marathon. Deze brengt de leukste afleveringen uit 21 seizoenen op het grote scherm. 24 uur lang worden de fans ondergedompeld in Kampioenensfeer.

An Swartenbroekx (Bieke), Loes Van den Heuvel (Carmen), Herman Verbruggen (Markske), Ann Tuts (Doortje), Jaak Van Assche (Fernand Costermans) Machteld Timmermans (Goedele), Johny Voners (Xavier), Ben Rottiers (Pol), Tuur De Weert (Maurice), Marijn Devalck (Boma) en Danni Heylen (Pascale) komen langs voor het slotmoment zaterdagavond.

F.C. De Kampioenen: De hattrick - op zaterdag 16 maart

Voor wie geen 24 uur kan blijven, is er goed nieuws: op zaterdag 16 maart kunnen fans in Kinepolis Gent en Antwerpen terecht voor drie topafleveringen van F.C. De Kampioenen op het grote scherm. Dit event is goed voor 2,5 uur Kampioenenplezier voor het hele gezin.

Er zijn tickets beschikbaar voor verschillende voorstellingen die dag, en ook dan is een deel van de cast aanwezig.

Alle informatie is te vinden op de website van Eén. Tickets voor zowel de marathon als de hattrick zijn vanaf nu verkrijgbaar via www.kinepolis.be/dekampioenen.