Educate yourself: 5 Netflixfilms en -series om bij te leren over racisme

03 juni 2020

14u26 0 Film De dood van De dood van George Floyd was de laatste druppel: over de hele wereld komen er mensen op straat om racisme aan te vechten, maar vooral in de Verenigde Staten loopt de emmer over. En hoewel heel wat witte mensen het opnemen voor de zwarte gemeenschap, valt er nog veel bij te leren. Gelukkig zijn er al heel wat films, series en documentaires gemaakt die, met of zonder een dosis entertainment, bijzonder leerrijk zijn. We lijsten vijf van onze favorieten op Netflix op.

When They See Us



De miniserie ‘When They See Us’ uit 2019 gaat over de zaak rond de Central Park Five. Vijf zwarte tienerjongens zijn in 1989 in New York onterecht veroordeeld voor de verkrachting van een witte vrouw en twaalf jaar later pas alsnog vrijgekomen na een DNA-match. De serie maakte na de verschijning flink de tongen los. Een professor van de universiteit Columbia in New York, die als officier van justitie medeverantwoordelijk was voor de straf van de jongens, stapte op na protest van boze studenten en kijkers.

The Innocence Files



De documentairereeks ‘The Innocence Files’ vertelt de verhalen van acht onterecht veroordeelde mannen. Allemaal brachten ze jaren in de cel door voor misdaden die ze niet begaan hadden. De documentairereeks onderzoekt - in samenwerking met de organisatie The Innocence Project - hoe het zover is kunnen komen.

Dear White People



De serie ‘Dear White People’ speelt zich af op Winchester University, een fictieve universiteit in het noordoosten van de VS. ‘Dear White People’ is ook de titel van een radioprogramma van zwarte studente Samantha White, waarin ze - elke keer ze ‘dear white people’ aanheft - de vloer aanveegt met de oppervlakkige goede bedoelingen op de campus. Die zijn slechts een dun masker voor het diepgeworteld racisme dat er heerst.

13th



De documentaire ‘13th’ van Ava DuVernay richt zich op ras, onrecht en massale opsluiting in de Verenigde Staten. De titel verwijst naar het 13e amendement op de Amerikaanse grondwet dat luidt: “Binnen de Verenigde Staten zal noch slavernij noch onvrijwillige dienstbaarheid bestaan, behalve als straf voor misdaad waarvan de partij naar behoren is veroordeeld.” De film bevat archiefbeelden, interviews en getuigenissen van activisten, politici en voorheen opgesloten mannen en vrouwen.

Explained: Racial Wealth Gap

De Netflixserie ‘Explained’ legt heel wat onderwerpen klaar en duidelijk uit en biedt een goed inzicht. Deze aflevering van 16 minuten, Racial Wealth Gap, gaat in op hoe slavernij en ongelijkheid in onze samenleving hebben geleid tot discriminatie op het gebied van huisvesting. Er wordt ook gekeken hoe deze discriminatie op het gebied van huisvesting vervolgens de Afro-Amerikanen en hun economisch succes bleef beïnvloeden. Ook goed nieuws voor wie geen Netflix heeft, want de streamingdienst biedt de aflevering gratis aan op YouTube.