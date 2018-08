Ed Sheeran heeft filmrol te pakken: "Ik maakte dagen van 12 uur" DBJ

30 augustus 2018

07u49

Bron: ANP 0 Film Een van de wensen die Ed Sheeran koestert gaat in vervulling. De 27-jarige zanger heeft een rol in de nieuwe film van de Britse regisseur Danny Boyle. In de huid kruipen van een ingewikkeld personage hoeft Ed niet, hij speelt namelijk zichzelf.

Het verhaal gaat over een singer-songwriter die op een dag wakker wordt en als enige ter wereld nog weet wie The Beatles zijn. "En dan ontdek ik hem en neem ik hem mee op tournee, waar blijkt dat hij vele malen beter is dan ik," aldus Ed. Hoewel hij zich niet erg hoefde in te leven in zijn karakter, heeft de zanger wel degelijk iets van het acteervak meegekregen. "Ik heb echt een beetje leren acteren. De cameo die ik in Game Of Thrones had was heel wat anders, ik kwam een dag op de set en dat was het. Bij deze film maakte ik dagen van 12 uur, zoals dat vaak het geval is bij films."

"Ze hebben heel veel materiaal gefilmd tussen mijn concerten door. Het was een zware tijd, na vier concerten op rij volgden er direct drie dagen op de filmset. Gelukkig kon ik niet zoveel fout doen als mezelf en ging alles prima." De zanger maakte onlangs bekend er een jaartje tussenuit te gaan als zijn laatste concert erop zit. "Ik ben dan drie jaar op tournee geweest en dat is even genoeg. Ik wil graag andere dingen doen en maken."