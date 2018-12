Ed Sheeran heeft een rol in ‘Star Wars’ te pakken KD

08 december 2018

12u12

Bron: ANP/The Sun 0 Film Ed Sheeran (27) heeft een rol gekregen in de nieuwste ‘Star Wars’-film. Dat meldt The Sun. De kijker zal daar echter niet veel van merken, want de zanger zal zich in een Stormtrooperpak hijsen.

In het ‘Star Wars’-universum zijn de Stormtroopers het voetvolk van het Galactische Keizerrijk. Hoewel het een nagenoeg anonieme filmrol is, schuwen grote namen er niet voor om zich voor het personage te lenen. Zo speelde ‘James Bond’-ster Daniel Craig eerder al een Stormtrooper in ‘Star Wars: The Force Awakens’.

Voor Ed Sheeran is dit niet zijn eerste rol in een populaire franchise. Eerder was de zanger ook als soldaat te zien in ‘Game of Thrones’. Die passage werd door de fans van de reeks niet positief onthaald.