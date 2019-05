Echtgenoot Elton John: “Ik was bang om samen met hem ‘Rocketman' te kijken” SD

31 mei 2019

09u01

Bron: Page Six 0 Film David Furnish (56), de echtgenoot van Elton John (72), heeft verteld dat hij ertegenop zag om samen met Elton de biopic ‘Rocketman' te kijken, die ze samen geproduceerd hebben.”

“Ik was bang”, vertelt David Furnish aan Page Six op de première van de film in New York. “Het is een enorme verantwoordelijkheid. Toen ik naast hem zat ... Dat was zonder enige twijfel een van de meest nerveuze momenten van mijn leven.”

‘Rocketman’ ging op het Filmfestival van Cannes in première. Furnish vertelt dat John erg emotioneel reageerde. “Hij was emotioneel zo diep geraakt, dat ik begon te denken dat we het misschien niet hadden moeten doen. Hij was aan het snikken, hij was aan het jammeren ... Je kon er niet omheen - het stroomde gewoon uit hem.”

Het mag dan misschien emotioneel geweest zijn voor Elton John om alle gebeurtenissen uit zijn leven op het witte doek tot leven te zien komen, toch wordt de film erg goed ontvangen door critici. Volgens veel recensenten is ‘Rocketman' “nog beter” dan ‘Bohemian Rhapsody’, die toch al behoorlijk veel prijzen in de wacht kon slepen.