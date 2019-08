Echte honden stelen de show in eerste trailer ‘Lady and the Tramp’ SDE

24 augustus 2019

10u48 0

Na onder meer ‘Aladdin' en ‘The Lion King’ is het nu de beurt aan ‘Lady and the Tramp’ (of ‘Lady en de Vagebond' zoals de film in het Nederlands genoemd wordt) om in een nieuw jasje gestoken te worden. Geen live-action deze keer: Lady en haar soortgenoten worden door échte honden gespeeld, enkel hun monden werden met de computer bewerkt. Op 12 november is de film te zien op streamingdienst Disney+.