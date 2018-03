E.T. is een meesterwerk, maar toch heeft Spielberg van een ding spijt TK

20 maart 2018

12u01

Bron: News.com.au 0 Film E.T. wordt doorgaans gezien als een van de beste films die ooit gemaakt werd. De creatie van Steven Spielberg sleepte negen Oscarnominaties in de wacht, waarvan er vier verzilverd werden, en is volgens een enquête van Rotten Tomatoes de beste sciencefictionfilm ooit. Een meesterwerk, zeg maar, maar toch heeft Spielberg spijt van één ding.

Spielberg is intussen 71 en is al bijna een halve eeuw een grote naam in de filmwereld. Hij denkt echter nog niet aan stoppen, want binnenkort komt 'Ready Player One' uit, een nieuwe sciencefictionfilm. De regisseur en producer gaf voor de gelegenheid een interview met ScreenRant, waar hem gevraagd werd naar enkele van zijn beste films. Of hij fan is van het digitaal aanpassen van zijn oudere werken?

Met klassiekers als Jaws, Indiana Jones en Jurassic Park zijn er genoeg films die Spielberg zou kunnen remasteren, maar de regisseur is dat niet van plan. Hij heeft het immers geprobeerd met E.T., en dat is hem zuur opgebroken. "Toen E.T. opnieuw uitgebracht werd, heb ik vijf shots gedigitaliseerd. De pop van onze ruimtevriend werd daarin vervangen door een digitale pop, en ik heb ook de wapens van de FBI in een van de scènes vervangen door walkie-talkies."

Bakken kritiek

De regisseur bekent dat hij zich liet overtuigen door Universal Studios. "Ze hadden gezien dat George Lucas een heleboel aanpassingen had laten uitvoeren bij Star Wars, en ze dachten dat we dat nodig hadden om het publiek te blijven aanspreken. Dus ik deed enkele wijzigingen, en nu bestaat er een heel slechte versie van E.T."

Spielberg kreeg ook bakken kritiek van fans. "Sociale media was toen nog niet zo ingeburgerd, maar we kregen toch heel wat negatieve opmerkingen van mensen die vonden dat we hun favoriete kinderfilm hadden verpest." De man leerde toen een belangrijke les. "Dat was de laatste keer dat ik aan mijn verleden geprutst heb. Wat gedaan is, is gedaan, en ik zal nooit nog terugkeren naar een film die ik gemaakt heb om iets te wijzigen."