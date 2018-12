Dylan Haegens spreekt stemmetje in voor de Vlaamse en de Nederlandse versie van ‘Asterix’-film KD

09 december 2018

09u54

Bron: ANP 0 Film Dylan Haegens heeft een nieuwe filmrol te pakken. De Nederlandse YouTuber spreekt een stemmetje in voor de nieuwe animatiefilm ‘Asterix: Het Geheim van de Toverdrank’. Opvallend: Dylan is zowel in de Vlaamse als de Nederlandse versie van de film te horen.

De YouTuber genoot naar eigen zeggen met volle teugen van de stemopnames van de nieuwe animatiefilm over Asterix en Obelix. Dylan, die in de Vlaamse én de Nederlandstalige versie zijn stem leende aan de betweterige druïde Teleferix, liet weten stiekem ook veel op te steken van het studiowerk. “Het is echt een vak apart.” Dat de Nederlander in beide versies te horen is, heeft natuurlijk te maken met zijn populariteit. Zijn eigen film ging ook met succes in Vlaanderen in première.

Zijn personage Teleferix is een jonge druïde die een gooi doet naar de baan van Panoramix. De oude magiër, die als enige de bekende toverdrank kan brouwen, wordt oud en zoekt een opvolger. “Hij gaat een paar jonge druïdes af en ik ben daar één van”, laat de Nederlander weten aan ANP.