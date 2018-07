Duurste Chinese film ooit kostte 85 miljoen euro en blijkt een flop MVO

16 juli 2018

10u29 0 Film Honderd miljoen dollar (85 miljoen euro) kostte het om het Chinese fantasyspektakel 'Asura' te maken. Daarmee is het de duurste film ooit die in dat land is gemaakt. Maar na het eerste weekend dat de film in de bioscopen draaide is al duidelijk dat het project geen succes gaat worden.

Er kwam 'slechts' 7,1 miljoen dollar binnen, waarna de producenten, onder wie Alibaba-baas Jack Ma, plotseling besloten de film zondagavond uit de roulatie te nemen. De makers deelden dit besluit met een korte mededeling op sociale media.

Een vertegenwoordiger van productiebedrijf Zhenjian Film, de hoofdproducent, vertelde aan Chinese nieuwssite Sina: "Dit besluit is niet alleen wegens het slechte bezoekcijfers genomen. We zijn van plan om een aantal veranderingen aan te brengen in de film en hem daarna opnieuw uit te brengen."

Als reden voor de flop worden genoemd de vele negatieve kritieken op de film die mensen online hebben geschreven. Daarnaast had de film ook last van de concurrentie van een aantal zeer succesvolle films die nu draaien, zoals 'Dying to Survive' en 'Hidden Man' die elk wel honderden miljoenen in het laatje brachten.

'Asura' moest het begin worden van een reeks fantasyfilms à la 'The Lord Of The Rings'. De film is gebaseerd op een oude Tibetaanse mythologie.