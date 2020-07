Duncan Laurence sloeg rol in Eurosong-film af LOV

02 juli 2020

09u45

Bron: ANP 0 Film Duncan Laurence (26) heeft vorig jaar een aanbod om een rolletje als zichzelf te spelen in de Netflix-film ‘Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga’ afgeslagen. “Hij is benaderd maar het paste niet in zijn agenda”, laat zijn manager weten.

Sinds de parodiefilm vrijdag in première ging op Netflix vragen veel kijkers zich af waarom Duncan niet voorbij komt, zeker gezien verschillende andere songfestivalkandidaten van vorig jaar wel een rolletje scoorden. Onder hen bevond zich ook songfestivalcommentator Cornald Maas. “Ik was wel verbaasd”, zei hij eerder deze week. “Zeker omdat Duncan vooraf lange tijd op nummer 1 stond bij de bookmakers en favoriet was voor de eindzege.”

Van de songfestivallichting van vorig jaar duiken John Lundvik (Zweden), Bilal Hassani (Frankrijk) en Anna Odobescu (Moldavië) op. Ook oud-kandidaten Elina Nechayeva (Estland, 2018) en Jessy Matador (Frankrijk, 2010) zijn van de partij. Wie goed oplet ziet gedurende de film daarnaast ook oud-winnaars Netta (2018), Salvador Sobral (2017), Jamala (2016), Conchita Wurst (2014), Loreen (2012) en Alexander Rybak (2009) voorbij komen.

Tel Aviv

‘Fire Saga’-hoofdrolspelers Will Ferrell en Rachel McAdams namen vorig jaar in Tel Aviv een kijkje achter de schermen van het songfestival. De opnames vonden echter pas na het evenement plaats. Het podium van 2019 werd daarvoor herbouwd in Londen.

‘The Story of Fire Saga’ gaat over twee IJslandse muzikanten, gespeeld door Ferrell en McAdams. De twee krijgen de kans om hun land te vertegenwoordigen op het songfestival, en zetten zich daar met volle overgave voor in. Ook onder anderen Demi Lovato, Pierce Brosnan en Dan Stevens spelen rollen in de parodiefilm.



