Duffy boos om pikante Netflix-film '365 Days': "Het verheerlijkt ontvoering en verkrachting"

03 juli 2020

09u00

Bron: ANP 0 Film Duffy is boos op Netflix om het uitzenden van de film ‘365 Days’. In een open brief aan Netflix-topman Reed Hastings uit ze haar ongenoegen over de film. De zangeres vindt het onverantwoordelijk van de streamingdienst dat de film op hun platform te zien is. Eerder dit jaar onthulde Duffy dat ze jaren geleden werd ontvoerd en verkracht.

“Tijdens mijn verjaardag werd ik gedrogeerd in een restaurant, om vervolgens vier weken lang gedrogeerd te worden en naar het buitenland te worden ontvoerd. Ik herinner me helemaal niets van een vliegreis en bevond me opeens achterin een auto. Ik werd in een hotelkamer gestopt, waar de dader mij verkrachtte. Ik was doodsbang en durfde niet te vluchten. Ik heb geen idee hoe ik de kracht heb gevonden om die dagen door te komen”, vertelde Duffy in april, toen ze voor het eerst na de onthulling in februari haar verhaal deed.

Uiteindelijk vloog de dader met haar mee terug naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij haar opnieuw drogeerde. “Ik weet niet of hij mij toen ook weer verkracht heeft. Ik voelde me een zombie. Ik weet wel dat ik niet naar de politie durfde te stappen, omdat ik dacht dat ik anders vermoord zou worden.” Duffy gaf ook toe dat het niet veel had gescheeld, of ze zou uit het leven zijn gestapt.

365 Days

In ‘365 Days’ (‘365 Dni’ in het Pools), gaat de zachtmoedige en overwerkte Laura op vakantie naar Sicilië. Daar wordt ze gekidnapt door de jonge, charismatische maffiabaas Massimo. Hij houdt haar gevangen en vertelt haar dat ze 365 dagen heeft om verliefd op hem te worden. Ze krijgt twee redenen voorgeschoteld om niet te vluchten: ze is het meisje van wie hij altijd gedroomd heeft én hij vermoordt haar ouders als ze de benen neemt.

De film zorgde online al voor discussie, maar voor Duffy komt ‘365 Days’ extra hard aan, en veroorzaakt de film volgens haar veel leed bij mensen die zelf iets dergelijks hebben meegemaakt. “Jullie realiseren je niet hoeveel pijn ‘365 Days’ veroorzaakt bij mensen die de pijn en angsten die deze film verheerlijkt zelf hebben ervaren. Deze film verheerlijkt de brute realiteit van sekshandel, ontvoering en verkrachting. Dit zou niemands idee moeten zijn van entertainment, en het zou ook niet zo omschreven moeten worden of op deze manier worden gecommercialiseerd”, schrijft de boze zangeres.

“Ik kan me gewoon niet voorstellen dat Netflix over het hoofd ziet hoe ongevoelig en gevaarlijk dit is”, gaat Duffy verder. “We weten allemaal dat Netflix geen films zou publiceren die pedofilie, racisme, homofobie, genocide of andere misdaden tegen de mensheid zouden verheerlijken. De wereld zou - terecht - opstaan en en relschoppen. Jammer genoeg geldt dat niet voor slachtoffers van mensenhandel en ontvoering, en wordt hun lijden veranderd in een ‘erotisch drama’, zoals beschreven door Netflix.”

