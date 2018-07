Dubbele première: Alex Agnew showt gezin tijdens 'Pluisje' SD

08 juli 2018

17u27 0 Film Vandaag is de animatiefilm 'Pluisje' in première gegaan in Kinepolis Antwerpen. Een bejubelde langspeelfilm over een vogeltje dat na een aanval van een valk opnieuw moet leren vliegen. Op de première waren onder meer Kristel Verbeke, Dries Van Hegenen en Alex Agnew aanwezig. Die laatste zorgde voor een dubbele première door samen met z'n gezin te verschijnen.

Samen met zijn echtgenote Yasmine met hun dochter Amy (9) kwam Alex Agnew genieten van de spannende kinderfilm 'Pluisje', waarin hij de stem van de gemene valk Shadow op zich nam.

De stemmencast bestaat verder uit Dries Van Cauwenbergh, die de stem van Pluisje inspreekt. Zijn mama werd ingesproken door Kristel Verbeke en zijn papa door Dries Van Hegen. Warre Borgmans is Giron, en Giovanni Kemper nam de stem van Sloey voor zijn rekening. Ook Vicky Florus nam een stem op zich.

‘Pluisje’ is een IJslands-Belgische coproductie die onder de internationale titel ‘Ploey’ eerder al in tal van landen werd uitgebracht, en daar verschillende festivalselecties in de wacht sleepte. Twee maanden geleden won de film nog de trofee ‘Best Children’s Film’ op het KICFF Festival in Noorwegen. De volledige 3D-productie gebeurde bij het Antwerpse animatiestudio Cyborn. Twee jaar lang werkten daar 70 personen binnen verschillende departementen aan dit project.

'Pluisje durf te vliegen' vertelt het verhaal van een jong en vrolijk vogeltje dat graag samen met zijn beste vriendinnetje Ploveria speelt. Ze lachen veel samen en zijn stiekem een beetje verliefd. Alles verandert als Shadow, de valk, Pluisje aanvalt tijdens zijn eerste vliegles.

‘Pluisje’ komt op 11 juli in de zalen.