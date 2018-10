Drummer van Triggerfinger schrijft muziek voor Fabeltjeskrant-revival TK

09 oktober 2018

Bron: NB 2 Film In 2019 leest Meneer de Uil weer dagelijks een verse Fabeltjeskrant voor, want dan zal een 3D-animatieversie van het kinderprogramma op het scherm te zien zijn. En daarvoor, in december, komt er zelfs een film in de Nederlandse zalen: ' De Fabeltjeskrant & de Grote Dierenbosspelen'. Inclusief muziek met een Triggerfinger-toets.

Mario Goossens (46), de drummer van Triggerfinger', zal de muziek voor de Fabeltjeskrant-film schrijven. "Heel fijn om te doen, zeker omdat het nu anders mag dan vijftig jaar geleden. Moderner", vertelt hij in Het Nieuwsblad. "Er zitten popliedjes in de film, maar ook een rocksong. Eén nummer klinkt als Blur, een ander is dan weer Beatles-achtig. Moet kunnen, vind ik: kinderen luisteren nu al op jonge leeftijd naar verschillende genres. Tegenwoordig vindt een peuter van 3 zelfs Metallica al goed." Hij is overigens niet de enige liedjesschrijver voor de film: ook dj Armin Van Buuren leverde twee nummers aan.

Van 'De Fabeltjeskrant' werden tussen 1968 en 1992 maar liefst 1.640 afleveringen uitgezonden in meer dan 40 landen. De nieuwe film zal vanaf de krokusvakantie in België te zien zijn. Volgend jaar volgt dan de nieuwe animatieserie, een tentoonstelling en een boek.