Doodzieke ‘Star Wars’-fan krijgt nieuwe film in exclusieve voorvertoning te zien Redactie

28 november 2019

23u00

Bron: ANP 0 Film Een terminaal zieke man die grote fan is van de ‘Star Wars’-filmreeks mag samen met zijn zoon ‘The Rise Of Skywalker’ bekijken, nog voor de première. Producent Disney gaat in op een verzoek voor een voorvertoning van het centrum in het Britse Waterlooville waar de man wordt verzorgd.

De nieuwe Star Wars-film gaat op 19 december in Engeland in première en de niet bij name genoemde stervende fan zal die datum niet halen. De tweet van Rowans Hospice met het verzoek werd vele malen door andere fans verspreid en zelfs Luke Skywalker-acteur Mark Hamill reageerde met een "good luck". Wanneer de speciale vertoning is, is niet bekend.