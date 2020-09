Dood Chadwick Boseman werpt schaduw over ‘Black Panther II’: hoe moeten de superhelden nu verder? MVO

07 september 2020

10u42 0 Film ‘Wakanda Forever’, of toch niet? Het mythische koninkrijk uit ‘Black Panther’ is zijn koning namelijk kwijt. Na de dood van Chadwick Boseman (43), die vorige maand bezweek aan darmkanker, ziet de toekomst van de franchise er onzeker uit. Want wat nu met de langverwachte sequel, die normaal gezien in maart volgend jaar ingeblikt zou worden?



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het succes van de eerste ‘Black Panther’-film uit 2018 was ongezien. Zowel voor producent Marvel Studio’s als voor de rest van de filmindustrie. De organisatoren van de Oscars overwogen om een extra categorie toe te voegen - ‘beste populaire film’ - gewoon omdat de prent het écht verdiende om met een beeldje naar huis te gaan. Maar nog belangrijker: voor het eerst kregen we een superhelden-blockbuster voorgeschoteld met een volledig zwarte hoofdcast. Een mijlpaal. Dat de film wereldwijd ook nog eens meer dan een miljard euro in het laatje bracht, bewijst dat blockbusters met een diverse cast wel degelijk kunnen aanslaan bij de grote massa. Disney, eigenaar van Marvel Studio’s, wreef zich dus terecht in de handen bij de gedachte aan ‘Black Panther II’.

Maar komt die vervolgfilm er nog wel? Chadwick Boseman, die in verschillende Marvel-prenten verscheen als superheld Black Panther - ook wel gekend als koning T’Challa - is namelijk niet meer. In 2016, twee jaar nadat hij zijn contract bij Marvel tekende, kreeg hij een schrikwekkende diagnose. De acteur had darmkanker, maar hield zijn strijd tegen de ziekte jarenlang geheim. Toen het nieuws over zijn overlijden eerder deze maand werd bekendgemaakt, resulteerde dat in wereldwijde rouw. Boseman was een boegbeeld voor de zwarte gemeenschap geworden: de man die bewees dat de machtigste superheld er eentje met een donkere huidskleur kon zijn.

Chadwick zou zijn rol normaal gezien in maart 2021 opnieuw opnemen, zodat de film in 2022 in de bioscoopzalen kon verschijnen. Nu zijn alle opnames voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Vervanger

De kans is groot dat Chadwick op termijn zal worden vervangen door een andere acteur. Ofwel door een nieuw gezicht, ofwel door een oude bekende uit de franchise. Op sociale media speculeren fans al volop over een grotere rol voor Letitia Wright (26), die in ‘Black Panther’ de zus van T’Challa speelt. “Misschien kan zij de fakkel overnemen?”

Hi. I agree. Respectfully, we can not “retire” this role as some have suggested. But in my humble opinion this decision is easy. Shuri - Letitia Wright - should be the next Black Panther. A BLACK WOMAN should be added to the @Marvel universe. Full stop. 🙏🏾❤️ https://t.co/wMEMF4wS01 DB Woodside(@ dbwofficial) link

Maar zo kort na zijn dood durft niemand binnen de studio dat luidop te bevestigen. “Disney is nog bezig met het verwerken van dit verdriet, en focust zich even niet meer op ‘Black Panther II’”, klinkt het voorlopig. Ook enkele andere plannen van de studio, waaronder mogelijk nieuwe films over ‘The Avengers’, zullen worden aangepast aan de afwezigheid van T’Challa. Het typerende kenmerk van de Marvel-films is namelijk dat alle prenten met elkaar verbonden zijn. Als één held wegvalt, vormt dat een probleem voor de rest van het verhaal. Volgens insiders was Disney bovendien niet op de hoogte van Bosemans ziekte, dus er werd voor de aankondiging van het vreselijke nieuws geen rekening gehouden met een plan B.

Het scenario voor de sequel ligt alvast klaar, al is het waarschijnlijk dat scriptschrijver Ryan Coogler ook daar nog eens met de rode balpen zal moeten doorgaan. Op voorwaarde dat de huidige versie van de film ooit nog zal verschijnen. Daarover geeft Disney nog geen uitsluitsel.

Afscheid

De ‘Black Panther’-sterren, onder wie Michael B Jordan en Lupita Nyong’o, hebben gisteren in intieme kring afscheid genomen van Chadwick. Ook zijn vrouw Taylor Simone Ledward, met wie Boseman in het geheim vlak voor zijn dood trouwde, was bij de dienst aanwezig. Het afscheid vond in openlucht plaats op een zonnige locatie met uitzicht over de oceaan.

Boseman werd donderdag in zijn geboorteplaats Anderson al geëerd tijdens een openbare herdenkingsdienst. Daar was onder meer ‘Black Panther’ te zien en verschillende aanwezigen hadden zich verkleed als personages uit de Marvel-film. In Anderson wordt ook gewerkt aan een standbeeld van Boseman.

LEES OOK

Filmzus deelt eerbetoon aan overleden Chadwick Boseman: ‘Tranen zo diep als rivieren’

Chadwick Boseman, de zwarte superheld die zelf rolmodel werd