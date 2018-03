Dominique Deruddere bevestigt: Indiase remake van 'Iedereen Beroemd' komt eraan MVO

23 maart 2018

06u32 0 Film Na acht jaar speculatie is het zover: de Indiase remake van 'Iedereen Beroemd' komt op 15 juni in de zalen, zegt Dominique Deruddere (60) aan Het Nieuwsblad.

De film die Deruddere in 200 een Oscarnominatie opleverde, zal nu dus te zien zijn voor een publiek van ruim 1,3 miljoen mensen. "Voor zover ik weet ben ik de eerste Vlaamse filmmaker wiens film ooit een remake kreeg in India", klinkt het.

'Iedereen Beroemd' zal 'Fanne Khan' heten in het Indisch, maar het plot blijft grotendeels hetzelfde: een fabrieksarbeider doet er alles aan om van zijn dochter een groot succes te maken. Ook hier gaat het om een 17-jarige zangeres die een popster wil worden, maar uiteraard verloopt alles volledig in Bollywoodstijl.

De rol van vader Jean, die in 'Iedereen ­Beroemd' vertolkt wordt door Josse De Pauw – gaat naar Anil Kapoor, een grote ster in India. De jonge zangeres, die in de Vlaamse versie werd gespeeld door Eva Van der Gucht, wordt vertolkt door een debuterende actrice.

Deruddere was niet betrokken bij de productie van de Bollywood-verie, maar gaat wel naar India voor de première. "Contractueel zijn ze zelfs verplicht om mij uit te nodigen."

Het stopt nog niet voor 'Iedereen Beroemd', want ook een remake in het Spaans ligt op tafel. "De rechten zijn vorige week verkocht aan de Mexicaanse productiemaatschappij die eerder Amores Perros (van Alejandro Iñárritu, nvdr.) heeft gedraaid." Veel om naar uit te kijken, dus.