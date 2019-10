Dolly Parton maakt dan toch geen vervolg op komedie ‘9 to 5' SDE

30 oktober 2019

Al lange tijd is er sprake dat Dolly Parton (73), Jane Fonda (81) en Lily Tomlin (80) opnieuw de handen in elkaar zouden slaan om een vervolg te maken op de komedie '9 to 5' uit 1980, maar zover komt het niet. Dat vertelde Parton dinsdag aan Entertainment Tonight.

Al jarenlang wordt er gesproken over een vervolg op ‘9 to 5', maar dinsdag vertelde countryzangeres en actrice Dolly Parton aan Entertainment Tonight dat zij en haar collega’s Jane Fonda en Lily Tomlin het idee hebben laten vallen. “Ik denk niet dat we de sequel gaan maken", klonk het. “We konden nooit een scenario maken dat verschillend genoeg was van het eerste, en die was zo goed.” Toch sluit ze een nieuwe samenwerking niet uit. “We bekijken of we iets compleet anders kunnen doen samen: Jane, Lily en ik. We gaan dus mogelijk iets helemaal anders doen, maar ik denk niet dat we nog doorgaan met de sequel.”

Het is in ieder geval duidelijke taal. In ‘9 to 5', een film uit 1980, speelden ze drie werknemers die samenspanden om wraak te nemen op hun seksistische baas.