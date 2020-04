Dolenthousiaste ‘W817'-cast behaalt doel: “De film komt er!” LOV

03 april 2020

09u53

Bron: MNM 164 Film Goed nieuws voor fans van de Ketnet-reeks ‘W817': de film komt er! Dat kondigde de cast aan in de Grote Peter Van de Veire Ochtendshow.



Enkele weken geleden lanceerde de cast een grote oproep bij MNM: als er 50.000 bioscooptickets verkocht zouden worden, komt er een nieuwe film, genaamd ‘8eraf!’. Met bijna 49.000 tickets op de teller, staat het nu helemaal vast. De opbrengsten van de voorverkoop maken de financiering van de film rond. De resterende tickets blijven in verkoop staan zolang de voorraad strekt. De film zal enkel voor de fans met een ticket te zien zijn in de zalen van Kinepolis overal in Vlaanderen.

In de film ontdekken we dat de oude vrienden elkaar na hun studies uit het oog verloren. Ze volgden elk hun dromen en passies en staan op een kantelpunt in hun leven. Op een dag ontvangen ze een mysterieuze videoboodschap van tech-geek Carlo. Hij nodigt zijn oude kotgenoten uit op zijn huwelijksfeest. Tijdens een zeer geanimeerd weekend ontdekken Steve, Birgit, Zoë, Tom en Jasmijn dat er in al die jaren veel en weinig veranderd is. Maar waar is Akke? En wat is Carlo eigenlijk echt van plan?

De film brengt de originele vaste cast van de reeks terug in een nieuw verhaal voor de fans van het eerste uur. Jenne Decleir (Carlo), Govert Deploige (Steve), Kadèr Gürbüz (Birgit), Britt Van Der Borght (Zoë), Danny Timmermans (Tom), Aron Wade (Akke), Machteld Timmermans (Ellen) en Aagje Dom (Jasmijn) spelen de hoofdrollen.

