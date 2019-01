Docu over misbruik door Michael Jackson op komst TK

10 januari 2019

09u15

Bron: ANP 0 Film Over de doden niets dan goeds, maar dat gaat niet op voor Michael Jackson. Op het volgende Sundance Film Festival zal de documentaire ‘Leaving Neverland’ in première gaan, waarin de aanklachten wegens seksueel misbruik tegen Jackson worden belicht. Dit meldt Variety.

De film beschrijft hoe The King of Pop langlopende relaties aanging met twee jongens, destijds 7 en 10 jaar oud, en hun families toen hij op de top van zijn roem zat. De twee zijn nu beiden dertigers en beweren dat ze seksueel misbruikt zijn door de zanger. Ze onthullen in de docu hoe ze hiermee hebben leren leven.

Neverland verwijst naar het landgoed waarop Jackson woonde en waar in 2003 een inval werd gedaan nadat er meldingen over misbruik van een 13-jarige jongen binnenkwamen. Er startte een rechtszaak tegen Michael, die in 2005 werd vrijgesproken van maar liefst 14 aanklachten tegen hem.

De erfgenamen van Jackson zijn niet te spreken over de documentaire, zo meldt TMZ. "Dit is wederom een walgelijke manier om geld te verdienen op de rug van Michael Jackson. Het is een opsomming van oud nieuws. Ongelooflijk dat een filmmaker zoiets op zijn naam zou willen schrijven.”