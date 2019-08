Dochter Stan Lee spreekt zich uit over 'Spider-Man'-drama SDE

24 augustus 2019

17u13

Bron: TMZ 1 Film Enkele dagen geleden raakte bekend dat er een einde is gekomen aan de samenwerking tussen Disney, die Marvel Studios bezit, en Sony. Het gevolg is dat het personage Spider-Man niet meer in het Avengers-universum mag verschijnen. Joan Celia Lee, de dochter van Spider-Man-bedenker Stan Lee, heeft nu op de hele heisa gereageerd.

Nog even samenvatten: Sony bezit de rechten op Spider-Man, Disney bezit Marvel Studios en dus ook de Avengers. Tot nu toe was samenwerken geen al te groot probleem, want de meest recente Spider-Man, gespeeld door Tom Holland, verscheen meerdere keren in het MCU en werd in zijn laatste film zelfs neergezet als de opvolger van Tony Stark binnen The Avengers. Maar recent liep het mis. “Disney heeft Sony voorgesteld om de kosten voor alle komende Spider-Man-films 50/50 te splitsen”, aldus een insider. “Maar dat zou Sony meteen geweigerd hebben. Ze zijn daarna zelfs niet meer terug rond de tafel gaan zitten om een compromis te zoeken.” Bovendien heeft Disney beslist dat Kevin Feige, het huidige hoofd van Marvel Studio’s, de volgende Spider-Man-film niet mag producen zo lang het personage nog uitsluitend onder Sony valt. Daarop reageerde Sony via Twitter: “We zijn teleurgesteld, maar respecteren de beslissing van Disney om Kevin Feige niet langer als producer aan onze films te laten werken.” Zo laten ze tussen de lijntjes door weten dat ze Spider-Man zullen loskoppelen van het MCU, zoals 20th Century Fox het vroeger ook bij ‘The X-Men’ deed, voor Fox werd overgenomen door Disney.

Een hele warboel dus, en fans reageren kwaad en teleurgesteld op deze beslissing. En ze zijn niet alleen. Ook Joan Celia Lee, de dochter van de bedenker van Spider-Man, Stan Lee, heeft kritiek. “Dat Marvel en Disney de volledige controle willen over de creaties van mijn vader, moet gecontroleerd en uitgebalanceerd worden door anderen die - hoewel ze nog steeds winst willen maken - oprecht respect hebben voor Stan Lee en zijn nalatenschap”, zegt Lee in een mededeling aan TMZ. “Of dat nu Sony is of een ander bedrijf, de voortgezette evolutie van Stan’s personages en zijn nalatenschap verdienen verschillende oogpunten.” En ze vervolgt: “Toen mijn vader stierf, hebben zowel Marvel als Disney geen contact met me opgenomen. Vanaf de eerste dag hebben ze het werk van mijn vader gecommercialiseerd en hem of zijn nalatenschap geen respect of fatsoen getoond. Uiteindelijk had niemand mijn vader slechter kunnen behandelen dan de leidinggevenden bij Marvel en Disney.”