Diversiteit in Hollywoodfilms is sterk toegenomen

13 februari 2019

15u30

Bron: The Guardian 0 Film Volgens een nieuwe studie van het Annenberg Inclusion Initiative is het aantal vrouwen en mensen uit een ondergerepresenteerde raciale groep die een hoofdrol kregen in een van de 100 succesvolste films van 2018, sterk toegenomen.

De organisatie analyseerde de 100 meest succesvolle films die in de Verenigde Staten in 2018 werden uitgebracht. 40 van hen hadden een belangrijke vrouwelijke hoofdrol, in tegenstelling tot slechts 32 in 2017. Het huidige aantal is het grootst sinds de studie begon in 2007.

Van die 40 films, bevatten slechts 11 films een hoofdpersonage dat beschreven kan worden als ‘een ondergerepresenteerde raciale of etnische groep’, en 11 films waarin de hoofdrol 45 jaar of ouder was. In 2017 waren er respectievelijk slechts 4 en 5 hoofdrollen in elke categorie.

In het algemeen was er ook een toename van het aantal films met een hoofdrol voor een ondergerepresenteerde groep: 28 films in 2018, waar het in 2017 nog slechts om 21 films ging. In 2011 was het aantal het laagst, met slechts 9 films met een ondergerepresenteerde groep in de hoofdrol.

Dr. Stacy L. Smith, directeur van het Annenberg Inclusion Initiative, zei in een statement: “2018 brengt hoop dat leden van de industrie actie hebben ondernomen om materiaal te maken dat de wereld waarin we leven beter reflecteert, en de box office beloont hen daarvoor. De gegevens tonen ons dat het mogelijk is dat er verandering komt.” Belangrijke films die hebben bijgedragen aan de verbetering zijn ‘Black Panther’ en ‘Crazy Rich Asians’.