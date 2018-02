Dit zijn ze: alle nieuwe filmtrailers die werden vrijgegeven tijdens de Super Bowl MVO

05 februari 2018

13u30 1 Film De Amerikaanse Super Bowl bewijst elk jaar weer een Walhalla voor filmfanaten te zijn. Tijdens de reclameblokken worden er namelijk steeds een pak nieuwe - en langverwachte - trailers vrijgegeven. Dit waren de opmerkelijkste van dit jaar op een rij.

'Jurassic World - Fallen Kingdom'

Dat dinosauriërs nog altijd niet zijn uitgestorven, bewijst deze tweede prent in de 'Jurassic World'-reeks. Het plot is vrijwel identiek aan al zijn voorgangers: er wordt een dinosaurus gekweekt, het gaat fout en daarna worden verschillende personages opgesmikkeld. Voorspelbaar, doch verslavend. Daarnaast gaat hoofdrol Chris Pratt binnen zijn acteerprestatie op zoek naar dat extra beetje diepgang voor wie wat meerwaarde zoekt in zijn actiethriller.

'Red Sparrow'

'The Hunger Games'-ster Jennifer Lawrence maakt een triomfantelijke terugkeer naar het grote scherm na haar rol in 'Mother', de film die onherroepelijk flopte. Lawrence kruipt in de huid van een verleidelijke geheim agente, die even mooi is als levensgevaarlijk.

'Mission: Impossible - Fallout'

Tom Cruise keert terug in de zesde installatie van de 'Mission: Impossible'-reeks. Cruise staat erop om al zijn stunts zelf uit te voeren, al liep dat deze keer verkeerd af. De opnames moesten enkele weken worden stilgelegd omdat hij zijn enkel brak tijdens een sprong tussen twee flatgebouwen.

'Skyscraper'

Dwayne 'The Rock' Johnson is de ster van 'Skyscraper' een mysterieuze film waarvan het plot momenteel nog goed bewaard wordt. De film wordt beschreven als een rasechte actiethriller vol spectaculaire stunts, die zich afspeelt in China.

'A Quiet Place'

Een bloedstollende horror-thriller over een gezin dat een leven in absolute stilte leidt. Waarom ze dat doen? Ze leven in angst voor een onbekend gevaar dat aanvalt bij het minste geluid...

'Avengers - Infinity War'

Ieders favoriete superheldenteam is terug in de nieuwe 'Avengers'-film, 'Infinity War'. Deze laatste prent zit boordevol oude bekenden die tot nu toe enkel te zien waren in hun eigen films. Zo komen de vriendelijke gezichten uit 'Guardians of the Galaxy' op bezoek (wat dit de tweede trailer maakt waarin we Chris Pratt tegenkomen tijdens deze Super Bowl) en steekt Dr. Strange (acteur Benedict Cumberbatch) een handje toe.

'Solo: A Star Wars Story'

De trailer waarop het meest geanticipeerd werd is dat van 'Solo: A Star Wars Story'. De 'Star Wars'-prequel vertelt het verhaal van Han Solo, tijdens zijn jonge jaren. In de preview herkennen we ook Emelia Clarke, die bekend werd dankzij haar rol in 'Game of Thrones'.