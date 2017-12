Dit zijn de vijf beste kerstfilms op Netflix Naz Taha

10u04 5 Screenshot Bad Santa Billy Bob Thornton als Bad Santa Film Bij Kerst horen natuurlijk niet alleen de klassieke kerstliedjes, gezellige etentjes en veel cadeautjes. Rond de feestdagen hebben we ook de keuze uit een rits kerstfilms, die we vanuit onze luie zetel kunnen kijken. Wij selecteerden vijf films die je deze kerstvakantie nog op Netflix kunt streamen.

Bad Santa

Een beetje schunnig is hij wel, deze zwartgallige komedie met Billy Bob Thornton in de hoofdrol. Thornton speelt een zuipende, kettingrokende, perverse kerstman die niets heeft met de 'gezellige kerstsfeer'. Voor iedereen die het gehad heeft met zoete romantische komedies: Bad Santa is precies het tegenovergestelde, met behoorlijk wat gewiekste grapjes die de film uiterst vermakelijk maken.

Miracle on 34th Street

Deze zoete familiefilm komt uit 1994 en is een remake van één van de meest geliefde kerstfilms ooit, uit 1947. Een kerstman, die is ingehuurd door een groot warenhuis, claimt dat hij de enige échte Kerstman is. Zijn 'strijd' gaat ver, want hij moet zelfs een rechter zien te overtuigen van zijn authenticiteit. Richard Attenborough speelt een olijke, sympathieke kerstman met de perfecte kerstmannenbaard. En Mara Wilson (Matilda) is ontzettend aandoenlijk als de kleine Susan Walker.

The Night Before

Hij is nog maar negentien wanneer hij zijn beide ouders verliest in een auto-ongeluk. Gelukkig heeft Ethan twee vrienden die hem enorm steunen. Om ervoor te zorgen dat hij met kerst niet alleen is, nemen ze hem mee op stap, zodat hij zijn pijn even kan vergeten. Het resulteert in een soort Hangover-nacht, met karaoke, veel alcohol en gortdroge humor. Net als 'Bad Santa is The Night Before' niet geschikt voor jonge kinderen.

A Wish for Christmas

Een beetje cliché en toch is 'A Wish For Christmas' wel is een heerlijke feelgoodfilm. We leren de sympathieke Sara Thomas kennen. Ze is niet assertief en durft nooit voor zichzelf op te komen. Ze wenst dat de Kerstman haar moed geeft. Dat gebeurt, maar deze nieuwe durfkracht krijgt ze voor maar 48 uur. Het slotakkoord van de film is natuurlijk mierzoet, maar wie niet vies is van een romantische komedie op zijn tijd, zal zich prima vermaken.

Krampus

Terwijl de Kerstman een gulle gever is die ons met zijn elfjes komt belonen met cadeaus, is de Oostenrijkse Krampus een duister wezen dat niet komt om te belonen, maar om te straffen. Een beest met grote hoorns die samen met boosaardige, gemaskerde wezentjes slachtoffers mee naar de onderwereld neemt. Klinkt niet gezellig, toch is het een zeer geslaagde kerstfilm. Let op: 'Krampus' is niet voor de tere hartjes en ook niet bepaald een kinderfilm. Kijkwijzer adviseert: 16 jaar en ouder.