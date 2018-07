Dit zijn de nieuwe Charlie's Angles DBJ

11 juli 2018

De nieuwe 'Angles' voor de herwerking van de film 'Charlie's Angles' zijn bekend. Volgens nieuwswebsite newshub zou het gaan om Kristen Stewart (28), Naomi Scott (25) en Lupita Nyong'o (35).

In 2000 kwam de herwerking van de 'Charlie's Angles' uit, de populaire cultreeks uit de jaren 70. Voor die film werd een beroep gedaan op klasbakken Drew Barrymore, Cameron Diaz en Lucy Liu. De film sloeg in als een bom en een vervolg liet dus niet lang op zich wachten. Die vervolgfilm flopte echter in 2003 en de plannen voor een mogelijke filmreeks werden in alle stilte opgeborgen.

Onlangs raakte echter bekend dat er een reboot zou komen en nu zijn dus ook de drie hoofdrollen bekend. He gaat om 'Twilight'-ster Kristen Stewart, voormalig roze Power Ranger Naomi Scott en Oscarwinnares uit '12 Years a Slave' Lupita Nyong'o.

Elizabeth Banks, Effie Trinket uit 'The Hunger Games', zal de film regisseren en speelt ook de rol van Bosley, die de communicatie tussen Charlie en zijn Angles verzorgt. Wie de rol van Charlie zal vertolken is nog niet bekend, de film is immers nog in een prille productiefase. Bij de vorige films werd de soundtrack verzorgd door 'Destiny's Child', het is nog niet bekend of Beyoncé en co. terugkeren voor deze remake.