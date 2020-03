Dit zijn de eerste beelden van de nieuwe Batmobiel BDB

05 maart 2020

16u15 0 Film Het mag dan nog meer dan een jaar duren vooraleer de film in de zalen komt, de verwachtingen over de nieuwe ‘Batman’-prent zijn nu al hooggespannen. ‘Twilight’-acteur Robert Pattinson kruipt dit keer in de huid van de gevlederde superheld en net zoals zijn voorgangers krijgt hij een fancy vervoersmiddel om zich in te verplaatsen.

De opnames voor ‘The Batman’ zijn nog volop bezig. Regisseur Matt Reeves deelde enkele beelden vanop de set en daar is de nieuwe Batmobiel op te zien. Op de foto’s zie je Robert Pattinson eerst naast z’n nieuwe vierwieler staan. Daarna stapt hij in de hypermoderne wagen en scheurt hij ervandoor, klaar om de criminaliteit in Gotham City aan banden te leggen.

Eerder werden ook al beelden gelekt van Pattinson in z’n outfit van superheld. Daarbij viel op dat hij geen cape heeft. Z’n kostuum ziet er ook minder afgeborsteld uit dan dat van voorgangers. Volgens Matt Reeves zal de nieuwe film geen typische ‘Batman’-verfilming worden zoals we die gewoon zijn. “Hij krijgt een besliste detective-vibe en een ‘noir’ kantje”, klinkt het. Wel zou het gaan om een trilogie, zoals bij de vorige ‘Batman’-films. ‘The Batman’ verschijnt in de zomer van 2021 in de zalen.