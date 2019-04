Dit zijn de drie nieuwe 'Charlie's Angels' met onder andere Kristen Stewart Redactie

18 april 2019

00u00 0 Film 'Good morning, Angels!' Na 16 jaar zal de beroemde begroeting door de mysterieuze Charlie opnieuw in de bioscoopzalen weerklinken. Maar nu zullen drie nieuwe Angels poeslief antwoorden: Jane (de Britse Ella Balinska), Elena (Naomi Scott, binnenkort te zien in 'Aladdin') en Sabina (Kristen Stewart, veruit de bekendste van de drie).

Het script werd geschreven door Elizabeth Banks, die de film ook zal regisseren. "Vrouwen kunnen alles", zegt ze. "En dat is niet gewoon mijn persoonlijke overtuiging, het is de kerngedachte van 'Charlie's Angels'." Verwacht je dus naar goede gewoonte aan behoorlijk wat girlpower, en heel wat stunts. Die zullen trouwens veel realistischer zijn dan in de populaire tv-serie en de vorige films uit 2000 en 2003. De nieuwe 'Charlie's Angels' loopt vanaf november in de bioscoop.