Dit zijn de 37 films die ooit meer dan 1 miljard opbrachten TDS

04 februari 2019

15u35

Bron: INSIDER 4 Film ‘Aquaman’, van regisseur James Wan, heeft zopas de miljardgrens overschreden. Daarmee is het de eerste DC-film sinds de Batman-productie ‘The Dark Knight’ uit 2012 die zoveel geld in het laatje brengt. Het is dan ook een select clubje, de blockbusters die die magische grens overschreden. Het is een eer die enkel weggelegd is voor de populairste franchises. Bekijk hier welke films het meeste geld in ‘t laatje brachten, sinds het ontstaan van de film.

37. ‘The Dark Knight’ (2008)

Opbrengst: 1.004.600 dollar

36. ‘The Hobbit: An Unexpected Journey’ (2012)

Opbrengst: 1.021.100 dollar

35. ‘Aquaman’ (2018)

Opbrengst: 1.023.000 dollar (en lopende)

34. ‘Zootopia’ (2016)

Opbrengst: 1.023.800 dollar

33. ‘Alice In Wonderland’ (2010)

Opbrengst: 1.025.500 dollar

32. ‘Star Wars: Episode 1 — The Phantom Menace’ (1999)

Opbrengst: 1.027.000 dollar

31. ‘Finding Dory’ (2016)

Opbrengst: 1.028.600 dollar

30. ‘Jurassic Park’ (1993)

Opbrengst: 1.029.200 dollar

29. ‘Despicable Me 3' (2017)

Opbrengst: 1.028.600 dollar

28. ‘Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides’ (2011)

Opbrengst: 1.045.700 dollar

27. ‘Rogue One: A Star Wars Story’ (2016)

Opbrengst: 1.056.100 dollar

26. ‘Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest’ (2006)

Opbrengst: 1.066.200 dollar

25. ‘Toy Story 3' (2010)

Opbrengst: 1.067.000 dollar

24. ‘The Dark Knight Rises’ (2012)

Opbrengst: 1.084.900 dollar

23. ‘Transformers: Age of Extinction’ (2014)

Opbrengst: 1.104.000 dollar

22. ‘Skyfall’ (2012)

Opbrengst: 1.108.600 dollar

21. ‘Lord of the Rings: The Return of the King’ (2003)

Opbrengst: 1.119.900 dollar

20. ‘Transformers: Dark of the Moon’ (2011)

Opbrengst: 1.123.800 dollar

19. ‘Captain America: Civil War’ (2016)

Opbrengst: 1.153.300 dollar

18. ‘Minions’ (2015)

Opbrengst: 1.159.400 dollar

17. ‘Iron Man 3' (2013)

Opbrengst: 1.214.800 dollar

16. ‘The Fate of the Furious’ (2017)

Opbrengst: 1.235.800 dollar

15. ‘Incredibles 2' (2018)

Opbrengst: 1.242.800 dollar

14. ‘Beauty and the Beast’ (2017)

Opbrengst: 1.263.500 dollar

13. ‘Frozen’ (2013)

Opbrengst: 1.276.500 dollar

12. ‘Jurassic World: Fallen Kingdom’ (2018)

Opbrengst: 1.309.500 dollar

11. ‘Star Wars: The Last Jedi’ (2017)

Opbrengst: 1.332.500 dollar

10. ‘Harry Potter and the Deathly Hallows: Part Two’ (2011)

Opbrengst: 1.341.500 dollar

9. ‘Black Panther’ (2018)

Opbrengst: 1.346.900 dollar

8. ‘Avengers: Age of Ultron’ (2015)

Opbrengst: 1.405.400 dollar

7. ‘Furious 7' (2015)

Opbrengst: 1.516.000 dollar

6. ‘Marvel’s The Avengers’ (2012)

Opbrengst: 1.518.800 dollar

5. ‘Jurassic World’ (2015)

Opbrengst: 1.670.400 dollar

4. ‘Avengers: Infinity War’ (2018)

Opbrengst: 2.002.100 dollar

3. ‘Star Wars: The Force Awakens’ (2015)

Opbrengst: 2.068.200 dollar

2. ‘Titanic’ (1997)

Opbrengst: 2.187.500 dollar

1. ‘Avatar’ (2009)

Opbrengst: 2.788.000 dollar

Dit zijn alle 37 films die ooit de kaap van 1 miljard passeerden: