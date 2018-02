Dit zijn alle genomineerden voor de BAFTA's MVO

09 februari 2018

De genomineerden voor de BAFTA's, de belangrijkste awards in de Britse filmindustrie, zijn bekend. De grootste kansen gaan - zoals al voorspeld tijdens de Golden Globes - naar 'The Shape of Water', 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri', 'Darkest Hour', 'Dunkirk', 'Call Me By Your Name' en 'I, Tonya', met 'The Shape of Water' als meest genomineerde film.