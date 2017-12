Dit wordt het opvallendste nieuwe gezicht van de 'F.C. De Kampioenen'-film MVO

Aminata Demba

In "F.C. De Kampioenen 3: forever" zien we alle vertrouwde gezichten, met daarnaast ook Niels Destadsbader én Aminata Demba. Demba is een actrice uit Antwerpen, met roots in Mali.

"Tot nu toe heb ik vooral theater gedaan", vertelt ze. "Deze film was mijn eerste film en het was een heel fijne ervaring. Ik voelde meteen dat de andere acteurs een hechte familie waren. Ik kende hun personages natuurlijk van de reeks die ik als kind zag, maar de personen erachter moest ik nog leren kennen. Het was een warme familie. Ze hebben me goed verwelkomd en ik voelde me meteen op mijn gemak."