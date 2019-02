Dit wordt de Vlaamse cast van ‘The Lego Movie 2’ MVO

01 februari 2019

13u33 0 Film De Vlaamse cast van ‘De Lego Film 2' is vandaag bekendgemaakt, en er zijn grote namen bij.

Sven De Ridder speelt de hoofdrol van Emmet én speelt ook personage Rex Gevaarhes, Ruth Beeckmans keert terug als Lucy, Marie Vinck wordt de schattige maar gevaarlijke UltraKatty, Manou Kersting kruipt in de huid van superheld Batman, Anne Mie Gils wordt koningin Wattaki Kma ‘Wilzen.

Zanger Gene Thomas is de gekke Benny, Peter Van De Velde doet waar hij onverslaanbaar in is en speelt piraat Metaalbaard en Jasmine Jaspers wordt Generaal Chaos.

‘De Lego Film 2' herenigt de helden van Steenstad in een gloednieuw actie-avontuur om hun geliefde stad te redden. De strijd om de indringers te verslaan en zo de harmonie in het Lego-universum te herstellen zal Emmet, Lucy, Batman en hun vrienden naar verre, onbekende werelden brengen.