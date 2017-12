Dit waren wereldwijd de meest succesvolle films uit 2017 DBJ

Film 2017 mocht dan misschien niet zo'n succesvol jaar zijn voor de Vlaamse film, wereldwijd brachten de blockbusters opnieuw miljarden op. Ontdek welke megaproductie dit jaar de kroon spant en de meeste dollar binnenrijfde.

10. The Fate of the Furious - $225,764,765

Er zijn niet veel franchises die aan acht films geraken, laat staan dat ze dat op een waardige manier doen. Maar de 'Fast & Furious'-films wisten zichzelf weer te overtreffen en hun fans te blijven boeien. Vin Diesel moest het deze keer zonder zijn overleden collega Paul Walker doen, maar de rest van de sterrencast mag er ook best wezen: onder meer Charlize Theron, Dwayne ‘The Rock’ Johnson en Helen Mirren tekenen present. Goed voor een plaatsje binnen de top tien.

9. Logan - $226,277,068

Het was de tiende film in de 'X-Men'-filmserie en de derde film in de Wolverine-serie na X-Men Origins: Wolverine (2009) en The Wolverine (2013).Hugh Jackman schitterde opnieuw zo hard dat dollar binnenstroomden. Zo ongeveer op zijn eentje loodst hij de film de top tien binnen.

8. Despicable Me 3 - $264,624,300

In het Nederlands: ‘Verschrikkelijke Ikke’. Het was de vierde film in het universum der ‘slechterikken’, en dat heeft producent Illumination voornamelijk te danken aan de hilarische minions. Die staan hun baas Gru opnieuw bij tijdens een fikse identiteitscrisis. De man blijkt immers een tweelingbroer te hebben. Zoals steeds betekende ook dit deel weer plezier voor het hele gezin.

7. Thor: Ragnarok - $309,454,093

Thor, een van onze favoriete superhelden in het Marveluniversum, liet de Avengers even voor wat zijn en ging voor een eigen film. Thor zit gevangen aan de andere kant van het universum. Hij moet in een race tegen te klok proberen om naar Asgard terug te keren om Ragnarok te stoppen. Thor bleek niet alleen onze favoriet, de film bracht meer dan 300 miljoen dollar in het laatje.

6. It - $327,481,748

De horrorclown ontketende een regelrechte rage op sociale media. De opbrengsten waren dan ook navenant. Het verhaal speelt zich af in 1988 wanneer Bill Denbroughs kleine broertje Georgie spoorloos verdwijnt. Hij is het riool ingetrokken door een van gedaante veranderend wezen, dat zichzelf Pennywise the Dancing Clown noemt.

5. Spider-Man: Homecoming - $334,201,140

Het vervolg van 'Spider-Man: Homecoming' staat al aangekondigd voor juli 2019 en dat is logisch want Tom Holland sloeg ontzettend aan als de superheld. Peter moet het opnemen tegen de schurk The Vulture die zijn familie en vrienden in gevaar brengt.

4. Guardians of the Galaxy Vol. 2 - $389,813,101

De eerste 'Guardians'-film werd een onverwacht succes, dus kon een vervolg niet uitblijven. Chris Pratt, Zoe Saldana en Bradley Cooper kropen opnieuw in hun respectievelijke rol voor een film vol actie en humor, waarin het universum alweer gered moest worden van de ondergang. En jawel, Vin Diesel speelde nog steeds de stem van Baby Groot.

3. Star Wars: The Last Jedi - $395,627,411

Na de dood van Carrie Fisher leek de toekomst van de ‘Star Wars’-franchise even onzeker, maar regisseur Rian Johnson zette door. Daisy Ridley en John Boyega kropen opnieuw in de huid van Rey en Finn, en ook Luke Skywalker duikt weer op. Het achtste deel uit de Star Wars saga loopt op dit moment nog in de zalen, het zou dus kunnen dat 'The Last Jedi' nog een plaats (of misschien twee) stijgt.

2. Wonder Woman - $412,563,408

'Wonder Woman' was de eerste stripverfilming met een vrouw in de hoofdrol, en er werd dan ook lang getwijfeld over wie de iconische armbanden mocht aantrekken. Maar met de relatief onbekende Israëlische Gal Gadot werd een uitstekende (en knappe) keuze gemaakt. Ze lokte wereldwijd miljoenen kijkers naar de zalen, genoeg voor de op één na meest lucratieve film van 2017.

1. Beauty and the Beast (2017) - $504,014,165

Dé absolute nummer 1 is de hervertelling van het aloude Disneyverhaal van 'Belle en het beest'. Na de succesvolle live action remake van 'Jungle Book' deed deze het nog beter. Bij Disney hebben ze de kip met de gouden eieren gevonden, want een herwerking van 'Aladdin', 'Dumbo', 'De Leeuwenkoning', 'Mulan', 'Winnie de Poeh', 'Pinokkio', 'Cruella' en 'Tinker Bell' staan nog op het programma.