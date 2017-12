Dit kleine stukje van Carrie Fisher is dan toch nog te zien in nieuwe 'Star Wars'-film MVO

07u22 0 EPA Carrie Fisher Film Gary, de hond die Carrie Fisher overal mee naartoe nam, is ook te zien in haar laatste 'Star Wars'-film, 'The Last Jedi'. Dat heeft regisseur Rian Johnson woensdag bevestigd.

Een oplettende fan spotte in één van de promobeelden van 'The Last Jedi' een buitenaards wezen dat wel erg veel leek op de Franse buldog. Ze vroeg op Twitter aan Rian of hij kon bevestigen dat het om Gary ging. De regisseur antwoordde: "Ja! Wow, goede ogen!"

Gary was de steunhond van Carrie, die eind vorig jaar overleed. "Gary is mijn hart", vertelde de actrice, die kampte met een bipolaire stoornis, in 2015. "Hij is heel toegewijd en dat kalmeert mij."

De hond hield Carrie gezelschap tijdens veel interviews voor de vorige 'Star Wars'-film, 'The Force Awakens', en werd daardoor geliefd onder fans. Gary woont sinds de dood van Carrie bij haar assistente, die een populair Instagram-account bijhoudt namens het dier. In oktober plaatste ze een foto van de buldog die naar de trailer van The Last Jedi zat te kijken. "Mijn moeder ziet er mooier uit dan ooit", schreef de assistente uit naam van Gary, waarbij ze de hashtag #garymistzijnmama plaatste.

Happy birthday mom, I sure do miss you and the cozy days 🐶❤️ #garyloveshismom #garymisseshismom #garyfisher #garyloveshisfans #happybirthdaymom #carriefisher Een foto die is geplaatst door Gary Fisher the Dog (@garyfisher) op 22 okt 2017 om 02:38 CEST

Just watched the new trailer of The Last Jedi and my mom looks more beautiful than ever. #garymisseshismom #garyloveshismom #garyloveshisfans #garyfisher #thelastjedi #starwars Een foto die is geplaatst door Gary Fisher the Dog (@garyfisher) op 10 okt 2017 om 04:36 CEST