Exclusief voor abonnees Dit jaar al voor 7,7 miljard dollar aan cinematickets verkocht: wie is de grote man achter Disney-succes? Redactie

29 juli 2019

16u57 0 Film 2019 is nú al een topjaar voor Disney: de verkoop van bioscoopkaartjes bracht al 7,7 miljard dollar op - zoveel op als in heel recordjaar 2016. Met dank aan kaskrakers als ‘Avengers: Endgame’, Aladdin en de remake van ‘The Lion King’. Al is de échte koning wellicht CEO Robert Iger (68): onder zijn beleid verzesvoudigde The Walt Disney Company in waarde. Wie is die man?

Drie maand na de lancering is ‘Avengers: Endgame’ wereldwijd de meest succesvolle film ooit: de kaartjesverkoop voor de sciencefiction actieprent bracht al een recordopbrengst van 2,8 miljard dollar op. Maar met Captain Marvel (1,1 miljard dollar), Aladdin (1 miljard dollar), The Lion King (962 miljoen dollar) en Toy Story 4 (917 miljoen dollar) heeft Disney momenteel ook nog vier andere van de zes grootste kaskrakers van 2019 in portefeuille. Enkel Spider-Man: Far From Home (1 miljard dollar) werd door Sony uitgebracht. Gevolg: een nooit geziene ticketverkoop, nu al goed voor 7,67 miljard dollar, en het is nog niet eens augustus. In 2016 – het vorige recordjaar – stond de teller pas eind december op 7,61 miljard dollar. En dan moeten ‘Frozen 2’, ‘Maleficent 2’ en ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ nog komen.

Sinds CEO Robert Iger (68) er in oktober 2005 de touwtjes in handen nam, is de aandelenkoers van de producent en distributeur van animatiefilms al verzesvoudigd: van 24 dollar naar een hoogtepunt van bijna 145 dollar vandaag, grotendeels dankzij zijn slimme beslissingen. “Iger draait al heel lang mee”, weet Hans Bourlon, CEO van onze eigen Belgische ‘Disney’, Studio 100. “Hij is vooral een goede en slimme manager die er in slaagde een immense distributiemachine uit te bouwen, tot in de verste uithoeken ter wereld.”

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis