Dit is de volledige cast van nieuwe langspeelfilm Jan Verheyen: 'De Collega's 2.0' SD

28 maart 2018

14u53

Bron: Kinepolis 0 Film Exact 40 jaar na de iconische tv-reeks De Collega’s, starten half mei 2018 de opnames van De Collega’s 2.0, een nieuwe langspeelfilm gebaseerd op het concept van de legendarische collega’s.

Eerder was al bekend dat Ben Segers, acteur en fervent verzamelaar van De Collega’s, de rol van Freek Van Praet op zich neemt (het personage van Jean De Pesser in de originele serie).

De overige cast werd vanmiddag tijdens een persconferentie in Genk bekend gemaakt door regisseur Jan Verheyen: Steve Geerts (Spitsbroers, Allemaal Familie, Met Man en Macht) neemt de rol op zich van afdelingshoofd Alexander De Groot, Veerle Dobbelaere (Gent West, Smoorverliefd, SM Rechter) speelt de directrice en Ikram Aoulad (Het Tweede Gelaat, Cordon) de directiesecretaresse. De verschillende dossierbeheerders worden vertolkt door Eva van der Gucht (De Dokter Bea Show, Iedereen Beroemd!), Tatyana Beloy (Gent West, Spoed), Mathijs F. Scheepers (Spitsbroers, Dode Hoek), Mathias Vergels (Thuis, Noordzee Texas), Jurgen Delnaet (Halfweg, Aanrijding in Moscou) en nieuwkomer Loes Swaenepoel. Steph Goossens tenslotte speelt de logistieke medewerker.

Regisseur Jan Verheyen werd aan boord gehaald teneinde de legendarische collega’s van onder het stof te halen en nieuw leven in te blazen. Hij is bijzonder blij met deze ensemblecast: “Er is de afgelopen maanden hard gewerkt aan het vinden van ‘de nieuwe Collega’s’ en ik ben érg blij met de groep die het geworden is. Het is een, denk ik, verrassende combinatie van nieuwe en vertrouwde gezichten uit zowel film, theater als televisie. Veel mensen ook met wie ik nog niet eerder gewerkt heb, en die zelf ook nog niet samen hebben gespeeld – een ‘willekeurige’ groep dus, net zoals échte Collega’s die door het lot worden samengebracht. Ik heb al een aantal ensemblefilms mogen regisseren (Team Spirit, Zot van A., de twee F.C. De Kampioenen-films) en het is altijd boeiend te ontdekken welke groepsdynamiek ontstaat en hoe realiteit en fictie elkaar beïnvloeden. Ik kijk uit naar een spannend avontuur met een buitengewone groep getalenteerde individuen.”

Ook de oorspronkelijke collega’s zullen als snoepjes op een taart te zien zijn in de film. Acteurs Bob Van Der Veken, René Verreth, Nellie Rosiers, Jaak Van Assche, Tuur De Weert, Agnes De Nul, Nora Tilley en Johny Voners zijn alvast van de partij.

Het scenario werd geschreven door twee jonge wolven, Sam Fierens en Mathias Pagnaer. Synopsis: De collega’s krijgen een nieuw diensthoofd. Alexander wil de slabakkende afdeling laten samenwerken maar stoot op onverschilligheid en verzet. Als ultieme redmiddel neemt hij hen mee op teambuildingweekend waar blijkt dat er meer op het spel staat dan eerst gedacht.

De Collega’s 2.0 is een productie van Fobic Films (Hasta La Vista, Auwch!, #hetisingewikkeld), in coproductie met VTM. De film wordt gemaakt in samenwerking met Telenet Stap, Stad Mechelen, Stad Genk, De Nationale Loterij, Creative Europe Media, Flanders Film Funding en de Belgische tax shelter voor filmfinanciering en wordt vanaf 12 december 2018 in de Belgische bioscopen verdeeld door Kinepolis Film Distribution (KFD).