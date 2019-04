Dit is de trailer van ‘Star Wars IX: The Rise of Skywalker’ DBJ

12 april 2019

20u10 0 Film ‘The Rise of Skywalker’, dat is titel voor de negende episode uit de Star Wars Saga. De trailer werd vandaag voor het eerst getoond op het Star Wars Celebration weekend in Chicago in het bijzijn van regisseur J.J. Abrams en CEO van Lucasfilm Kathleen Kennedy.

Abrams zei op het event dat hij momenteel bezig is met de montage en de visuele effecten van de film, maar gaf al wel een kleine hint over het plot. “Deze film gaat over de nieuwe generatie en wat ze hebben geërfd, het licht en de duisternis”, zei Abrams waarschijnlijk refererend naar Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega), Poe (Oscar Issac) and Kylo Ren (Adam Driver).

Abrams vertelde ook nog dat de nieuwe film zich niet onmiddellijk na ‘The Last Jedi’ zal afspelen, maar dat Carrie Fisher’s Leia een deel zal uitmaken van het verhaal.