Dit is de trailer van 'Beautiful Boy', het Amerikaans debuut van Felix van Groeningen

27 juni 2018

15u00 8 Film De trailer staat sinds vandaag online, maar vanaf 21 november kan je in de cinemazalen gaan kijken naar 'Beautiful Boy'. Dat is het Hollywooddebuut van de Gentse regisseur Felix Van Groeningen (40). Een verhaal over de relatie tussen een vader en zijn verslaafde zoon, waarin de hoofdrollen worden gespeeld door oudgediende Steve Carrell (55) en nieuwbakken filmgod Timothée Chalamet (22).

Na zijn Oscargenomineerde 'The Broken Circle Breakdown' uit 2012 was de interesse voor regisseur Felix Van Groeningen groot. Nu debuteert hij in de Verenigde Staten met 'Beautiful Boy', een film die al genoemd wordt voor een Oscar. Een knappe prestatie, die misschien ook tot nieuwe Amerikaanse projecten kan leiden? "Eerlijk: ik weet niet wat deze film in beweging gaat zetten. Ik ga genieten van wat er komt, maar ik ga niet zeggen dat mijn ambitie sowieso in Amerika ligt", aldus Van Groeningen. "Als er zich een mooi project aandient in pakweg Engeland of Bulgarije, dan zeg ik zeker geen nee. Ik heb voor 'Beautiful Boy' een jaar in Amerika gewoond. Ik zou dat zeker opnieuw kunnen doen, maar we zien wel. Als mijn volgende film opnieuw in Amerika kan worden gemaakt, dan is dat super. Maar 't is even goed super als het niet zo is."

Als er een ding is dat de regisseur geleerd heeft, dan is het wel dat een film maken - in essentie dan toch - overal hetzelfde is. "Je hebt ook acteurs, een script en een camera", aldus de regisseur. "Natuurlijk zijn de omstandigheden anders, want je werkt voor een veel grotere machine. Er is meer geld, waardoor je soms ook minder controle hebt over je project. Als je in Vlaanderen een subsidie krijgt, dan weet je dat je dat geld hebt. In Amerika kan het gebeuren dat iemand wel zegt dat ze je film gaan financieren, maar dat ze zich dan alsnog bedenken. En dan sta je daar hé. Al ben ik daar gelukkig van gespaard gebleven. (lacht) Ik ben vooral blij dat ik de kans heb gekregen om met zo'n getalenteerde mensen samen te werken als Steve en Timothée.'