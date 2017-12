Dit is de poster van 'PATSER', de derde film van Adil El Arbi en Bilall Fallah DBJ

07u00

Bron: Medilaan

PATSER Film

Regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah leggen in allerijl de laatste hand aan hun derde film, PATSER, maar de poster is alvast klaar. Het ontwerp is van de hand van de Brusselse filmposterontwerpster Amira Daoudi. Zij ontwierp eerder o.a. de posters van Blue Bird, Rundskop, Black, D'Ardennen, Kid en Cargo. Voor haar ontwerp zocht Daoudi naar het verhaal van de film, de sfeer, het ritme, de boodschap van de regisseurs, de esthetiek en de code die de film gebruikt.

Na IMAGE en BLACK, is PATSER de derde langspeelfilm van Adil El Arbi en Bilall Fallah. De hoofdrollen worden gespeeld door Matteo Simoni, Nora Gharib, Junes Lazaar en Saïd Boumazoughe. Daarnaast zijn o.a. ook de Nederlandse rapper Ali B., Axel Daeseleire, Jeroen Perceval, Nabil Mallat en Dimitri Vegas & Like Mike te zien in de film.

PATSER vertelt het waanzinnige verhaal van vier vrienden op ‘t Kiel in Antwerpen die ervan dromen om te leven als echte patsers. Snel rijk worden en leven zoals in een videoclip of zoals Tony Montana in Scarface.

De film is vanaf 24 januari 2018 in de zalen.

Medialaan Filmposter PATSER van Amira Daoudi