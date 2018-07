Dit is de nieuwe trailer van de bloedstollende mythe 'Slender Man', die tieners tot gruweldaden deed overgaan DBJ

30 juli 2018

12u59 0 Film Op 29 augustus komt de horrorfilm 'Slenderman' bij ons in de zalen en de nieuwe trailer kwam net uit. Het fictieve personage deed in het verleden al jongeren tot gruwelijke daden overgaan.

De horrorfilm 'Slenderman' speelt zich af in een klein plaatsje in Massachusetts, waar vier schoolmeiden een ritueel uitvoeren om te bewijzen dat het angstaanjagende figuur Slender Man niet bestaat. Wanneer één van de meiden plotseling vermist wordt, krijgen ze het vermoeden dat zij misschien wel het nieuwste slachtoffer van de Slender Man is.

‘Slender Man’ dook in 2009 online voor het eerst op. Een zekere Victor Surge photoshopte voor een online wedstrijd een personage bij elkaar dat ons jaren later nog altijd de stuipen op het lijf jaagt. De grote, gezichtloze man verschijnt volgens de legende op de achtergrond van foto’s met kinderen. De kinderen zouden kort na het nemen van de foto op mysterieuze wijze verdwijnen.

Gruwelijke proporties

De mythe nam grote proporties aan toen tieners het verhaal online begonnen te delen. Er doken griezelige filmpjes op en fans deelden enge verhalen. Maar het verhaal werd bittere realiteit toen in 2014 twee 12-jarige meisjes een klasgenote Payton Leutner in een bos lokten en haar 19 messteken toebrachten. Als bij wonder overleefde het slachtoffer de brutale aanval.

Beide meisjes vertelden later aan de speurders dat ze tot de gruwelijke daden waren overgegaan om Slender Man blij te maken. Ze werden allebei aangeklaagd voor poging tot moord en begin dit jaar werd luidde het verdict: ze moet 25 jaar in een psychiatrische instelling verblijven.