Dit is de eerste poster en officiële synopsis van 'No Time To Die’ SDE

07 oktober 2019

18u39 0 Film Er werd al veel over gespeculeerd, maar de producenten van de nieuwste James Bond-film hielden de lippen steeds stijf op elkaar. Nu de titel, ‘No Time To Die’, echter bevestigd is, worden steeds meer details vrijgegeven. En daar horen de eerste poster en officiële synopsis bij.

Hoe zullen de laatste avonturen van Daniel Craig als James Bond eruitzien? Het was een vraag die op de lippen van menig 007-fan brandden. Zou hij opnieuw de degens kruisen met misdaadorganisatie Spectre? Of is er een compleet nieuwe slechterik die de kaarten door elkaar schudt? De setfoto’s die her en der opdoken, verklapten niet veel. Enkel dat onder meer acteurs Léa Seydoux, Naomie Harris, Ralph Fiennes en Ben Wishaw opnieuw te zien zullen zijn.

Maar nu heeft filmmaatschappij Sony toch een tipje van de sluier opgelicht. Zo werd de eerste poster van de film vrijgegeven, al valt daar niet veel uit af te leiden. Het vrij sobere beeld toont Daniel Craig in deftig pak, met achter zich een ruwe muur. En de titel van de film eist mee de aandacht op.

(Lees verder onder de poster.)

Maar er is meer. Zo geeft Sony ook een korte inhoud vrij - iets waar tot nu toe ook enkel over gespeculeerd werd. “Bond heeft zijn actieve dienst achter zich gelaten en geniet van een rustig leven in Jamaica”, klinkt het. “Zijn rust is echter van korte duur wanneer zijn oude vriend Felix Leiter van de CIA om hulp komt vragen. De missie om een ontvoerde wetenschapper te redden blijkt veel lastiger te zijn dan verwacht en leidt Bond tot een mysterieuze schurk, gewapend met gevaarlijke nieuwe technologie.”

‘No Time To Die’ verschijnt in april 2020.