Dit hartbrekende sterfgeval in 'Shrek' heeft niemand opgemerkt MVO

28 mei 2018

10u16 0 Film De animatiefilm 'Shrek' is geliefd door jong en oud. De eerste prent scheerde zo'n hoge toppen dat er ondertussen al meerdere vervolgfilms op het grote scherm te zien waren. In de eerste film gebeurt nochtans een vreselijke tragedie die geen enkele kijker heeft opgemerkt...

Tijdens één van de scènes in de film worden alle magische wezens in beslag genomen door een kwaadaardige koning, inclusief Ezel, één van de hoofdpersonages.

In diezelfde scène zien we ook de drie beren uit het sprookje 'Goudlokje': mama beer, papa beer en babybeer.

Even later ontdekken we dat enkele magische wezens naar de andere kant van het bos zijn verbannen. De kant waar Shrek tot op dat moment gezellig alleen woonde. Ook hier zien we de beren terug, maar deze keer zijn het er slechts twee: papa beer en babbybeer.

(Lees verder onder de foto's, nvdr)

Maar waar is mama beer dan naartoe? En waarom is babybeer aan het huilen en lijkt het alsof papa beer hem moet troosten? Op die vraag krijgen we het hartverscheurende antwoord enkele scènes later, wanneer de slaapkamer van de koning in beeld komt...

(Lees verder onder de foto's, nvdr)

Mama beer is te zien als tapijt, wat betekent dat ze om het leven is gekomen en gebruikt werd voor haar vacht. Wie tegen beter weten in hoopt dat het om een andere, onfortuinlijke beer gaat, is eraan voor de moeite. De filmmakers plaatsten zelfs haar roze strik op het tapijt, om aan te tonen dat het wel degelijk om moederbeer gaat. Het gebeurt wel vaker dat tekenaars verborgen details in films verwerken, maar meestal zijn die niet zo luguber. Bedankt voor de nachtmerries, Dreamworks...