Dit brengt tienerhomodrama 'Love, Simon' teweeg bij Hollywoodsterren SD

27 maart 2018

18u17

Bron: Vertigo 0 Film 'Love, Simon' verovert momenteel Amerikaanse harten. Het romantisch drama gaat over een tienerjongen die uit de kast komt. Enkele beroemdheden, waaronder Kristen Bell, kopen zelfs volledige voorstellingen op zodat mensen de film gratis kunnen gaan bekijken.

“Er zijn zo veel belangrijke verhalen die nooit worden verteld,” zegt de Frozen-stemactrice. “Ik ben heel dankbaar dat dit het wel heeft gehaald.” Bell kocht een volledige voorstelling op in Minneapolis. "Ik heb geen aandeel in deze film maar ik ben er zodanig van onder de indruk dat ik hem met iedereen wil delen!", schrijft ze.

Gone Girl-acteur Neil Patrick Harris deed ook mee. Hij kocht een volledige voorstelling op in zijn geboortestad Albuquerque (New Mexico).“Mijn man en ik hebben zodanig genoten van de film dat we anderen ook die kans wilden geven.”