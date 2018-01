Dit betekenen de kreten aan het begin van ‘De Leeuwenkoning’ avh

12u53 0 Film We brullen allemaal mee aan het begin van ‘De Leeuwenkoning’, maar slechts weinigen weten wat ‘Naaaaaaaants ingonyaaaaaaaaaama bagithi Baba’ betekent. Het blijkt Zulu te zijn en de lyrics zijn vrij simpel.

‘The Circle of Life’, het openingsnummer van ‘De Leeuwenkoning’, is een echte meezinger voor wie vloeiend Zulu spreekt. Terwijl baby Simba aan het volk wordt voorgesteld, krijgen we deze woorden te horen:

"Nants ingonyama bagithi Baba

Sithi uhm ingonyama

Nants ingonyama bagithi baba

Sithi uhhmm ingonyama

Ingonyama

Siyo Nqoba

Ingonyama

Ingonyama nengw' enamabala"

Vrij vertaald betekenen die lyrics:

“Hier komt een leeuw, vader

Oh ja het is een leeuw

Hier komt een leeuw, vader

Oh ja het is een leeuw

Een leeuw

We gaan veroveren

Een leeuw

Een leeuw en een luipaard komen naar deze open plek”

Na de kreten gaat de tekst over in het Engels, of in het Nederlands voor wie liever de Nederlandstalige versie bekijkt. De openingskreten werden geschreven door de Zuid-Afrikaanse componist Lebo M. De soundtrack van de film werd verzorgd door de legendarische componist Hans Zimmer, ook bekend van ‘Inception’, ‘The Dark Knight’, ‘Pirates of the Caribbean’ en ‘Gladiator’.

Zulu wordt gesproken in Zuid-Afrika, maar alle namen van de personages in ‘De Leeuwenkoning’ zijn ontleend aan het Swahili, een taal die wordt gesproken in het oosten van Afrika.